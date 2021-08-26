Сорокарічним вже не варто розраховувати на пенсію: міністр фінансів розповів про плани пенсійної реформи в Україні

Єдиний вихід — сподіватися на недержавні пенсійні фонди.

Український бюджет не здатний виплачувати пенсію великій кількості пенсіонерів вже в найближчому майбутньому. Це викликано тим, що кількість працюючих скорочується, а пенсіонерів — збільшується. Тому тим, у кого немає приватних накопичень на пенсію розраховувати не варто.

Про це розповів міністр фінансів України Сергій Марченко "Інтерфакс-Україна".

За його словами, працювати спільно повинні солідарна і накопичувальна пенсійні системи. Ті, хто виходить на пенсію в найближчі п’ять років не встигнуть скористатися накопичувальною системою. Для тих, хто тільки почав трудову діяльність розробляється кілька варіантів.

Наприклад, існує модель накопичення 1 + 1, коли 1% вносить людина або його роботодавець через ЄСВ, а другий з іншого джерела. Ним може стати податок на прибуток або пряма програма з бюджету. Важливо зацікавити молодих людей пенсійним майбутнім.

"Для молоді зробити з коефіцієнтом, заохотити — якщо ти додатково вклав кошти в накопичувальний пенсійний фонд, держава додасть", — запропонував Марченко.

За словами чиновника інших варіантів забезпечити пенсію громадянам України немає.

Раніше "Телеграф" писав, що Михайло Поплавський розповів про свою пенсію, як у народного депутата.