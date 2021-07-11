"Я получаю как народный депутат": Михаил Поплавский сказал, какая у него пенсия (видео)

Самый известный в Украине поющий ректор Михаил Поплавский, который стал участником ежегодного музыкального фестиваля Atlas Weekend, раскрыл размер своей государственной пенсии.

В интервью Екатерине Осадчей в программе "Світське життя" он рассказал, что получает пенсию и как ректор с многолетним стажем, и как артист.

"У меня помощники получают, так и уходит сразу. Я даже не знаю, честно. Я получаю как народный депутат где-то в районе 16-17 тысяч", - сказал Поплавский.

Отметим, что звание народного артиста ректор Киевского университета культуры и искусств получил в 2008 году. Также Михаил Поплавский является народным депутатом Украины IV, VII и VIII созывов.

Напомним, что в прошлом интервью с Осадчей 71-летний артист заявил, что планирует покинуть место ректора в КНУКиИ и уйти из украинского шоу-бизнеса.