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"Я получаю как народный депутат": Михаил Поплавский сказал, какая у него пенсия (видео)

"Я получаю как народный депутат": Михаил Поплавский сказал, какая у него пенсия (видео)
Обновлено 07:57 Сегодня Телеграф Фото: instagram Михаила Поплавского

Самый известный в Украине поющий ректор Михаил Поплавский, который стал участником ежегодного музыкального фестиваля Atlas Weekend, раскрыл размер своей государственной пенсии.

В интервью Екатерине Осадчей в программе "Світське життя" он рассказал, что получает пенсию и как ректор с многолетним стажем, и как артист.

"У меня помощники получают, так и уходит сразу. Я даже не знаю, честно. Я получаю как народный депутат где-то в районе 16-17 тысяч", - сказал Поплавский.

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Отметим, что звание народного артиста ректор Киевского университета культуры и искусств получил в 2008 году. Также Михаил Поплавский является народным депутатом Украины IV, VII и VIII созывов.

Напомним, что в прошлом интервью с Осадчей 71-летний артист заявил, что планирует покинуть место ректора в КНУКиИ и уйти из украинского шоу-бизнеса.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Журнал, Михаил Поплавский.
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