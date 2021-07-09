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Хотели спасти племянницу: аферисты обманули родителей братьев Меладзе на крупную сумму

Хотели спасти племянницу: аферисты обманули родителей братьев Меладзе на крупную сумму
Обновлено 18:05 Сегодня Телеграф Фото: instagram Valery Meladze

Пока российский певец Валерий Меладзе выступал на популярном фестивале Atlas Weekend-2021, несмотря на возмущение многих украинцев, его родители отдали телефонным мошенникам 300 тысяч рублей, а это более чем 110 тысяч гривен. А все ради того, чтобы просто спасти свою племянницу, якобы устроившую ДТП с пострадавшим.

Как пишет Telegram-канал Baza, в четверг, 8 июля, Шоту и Нелли Меладзе позвонила незнакомая девушка и представилась племянницей. Она рассказала, что попала в аварию и теперь ей грозит серьезный срок. А чтобы не сесть в тюрьму, нужно заплатить 300 тысяч рублей "полицейскому".

Родители Валерия и Константина Меладзе, ничего не заподозрив, положили крупную сумму денег в постельное белье с полотенцами и передали неизвестному мужчине, который вскоре подъехал к их дому.

 
 
 
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A post shared by Valery Meladze (@meladzevalerian)

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После передачи налички пожилые люди перезвонили племяннице, но та сказала, что с ней ничего подобного не происходило. Полиция уже возбудила уголовное дело.

Напомним, что в апреле Валерий Меладзе снова стал отцом. Экс-участница группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева родила супругу девочку. Стоит добавить, что для 56-летнего российского артиста это уже шестой ребенок.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Родители, Меладзе, Аферисты, Константин Меладзе.
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