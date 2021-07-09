"Легко отделался": суд вынес приговор стримеру, избившему девушку в прямом эфире

Популярного среди молодежи российского стримера Mellstroy (наст. имя Андрей Бурим), который в октябре прошлого года в прямом эфире ударил лицом о стол модель Алену Ефремову, приговорили к полугоду исправительных работ с взысканием 72 тысячи 444 рубля (более 26 тысяч грн).

Об этом сообщает "МБХ медиа".

Сама Ефремова на одном из последних заседаний требовала 15 миллионов рублей. По ее словам, блогер сломал ей брекеты, разбил губы, а после этого у нее начались сильные головные боли, передает Telegram-канал LIFE SHOT.

Добавим, что на страницу Бурима в Инстаграме подписано более 711 тысяч пользователей сети, в основном подросткового возраста.

Источник: Инстаграм

19 октября 2020 года Андрей Бурим во время эфира в "Москве-сити" схватил свою напарницу за шею и несколько раз ударил ее головой об стол. Врачи диагностировали у нее черепно-мозговую травму.

Как это было - видео (18+):

Известный у молодежи стример Mellstroy в прямом эфире разбил лицо своей напарнице https://t.co/ECeyZ1j7PF pic.twitter.com/ibBXRvqYlN — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) October 19, 2020

В сети уже прокомментировали приговор Mellstroy.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в России мужчина избил 18-летних парней из-за "немужественных" причесок.