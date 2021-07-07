Скачать
Среда, 07.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
По всей Украине водители не могут получить права или документы на машину: за это им грозит штраф
По всей Украине водители не могут получить права или документы на машину: за это им грозит штраф
ПА ОБСЕ приняла резолюцию по Крыму и Донбассу: российская делегация устроила демарш
ПА ОБСЕ приняла резолюцию по Крыму и Донбассу: российская делегация устроила демарш
Власть хочет снять с себя ответственность? Зачем окружение Зеленского продвигает идею референдума по Донбассу
Власть хочет снять с себя ответственность? Зачем окружение Зеленского продвигает идею референдума по Донбассу
Итоги дня 6 июля: Зеленский поехал в Литву, число жертв коронавируса в мире перевалило за 4 миллиона
Итоги дня 6 июля: Зеленский поехал в Литву, число жертв коронавируса в мире перевалило за 4 миллиона

Не мужественно: россиянин избил двух парней из-за прически и серьги в носу (видео)

Не мужественно: россиянин избил двух парней из-за прически и серьги в носу (видео)
00:29 Сегодня Телеграф

В Красноярске, 3 июля поздно вечером по ул. Борисова, дом 30, 18-летних парней избили из-за причёски, у одного сломана челюсть.

Об этом сообщает информационное агентство Запад24.

Взрослый мужчина начал конфликт с двумя 18-летними парнями из-за того, что их прически показались ему немужественными. Он сообщил им об этом, ударил одного правой рукой в лицо. После этого он заметил серьгу в носу у другого и обвинил его в нетрадиционной ориентации, после чего перевернул перстень на левой руке выступающей частью и ударил левой по лицу. 

На видео с камер наружного наблюдения видно, что мужчина, который устроил драку,  после всего заталкивает парней в подъезд и спокойно идёт общаться с очевидцами происшествия. 

Один из свидетелей заснял событие на видео.


У одного из парней в результате драки была сломлена челюсть. Сейчас он находится в больнице Красноярска, также врачи проводят дополнительные исследования. 

«У подъезда к ним подошел мужчина, сразу стал вести себя вызывающе и нагло, начал драку из-за их причесок. Он ударил друга моего сына в живот, перевернул на пальце перстень и ударил в лицо, потом избил моего сына и затолкал обоих в подъезд», - рассказала мать одного из пострадавших парней.

В местной полиции сообщили, что материалы проверки поступили участковым Отдела полиции №2 МУ МВД России "Красноярское".

Ранее "Телеграф" сообщал о подобной бессмысленной драке, которая произошла в Днепре из-за того, что водитель маршрутки обратился к пассажиру на "ты".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
Просмотры: 177

Все по теме:

Россия, Драка, Избиение, Красноярск.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В России задержали консула Эстонии: ответ не заставил себя долго ждать
02 Харьковская блогерша устроила свое похищение ради 5 биткоинов и феерично прокололась (фото)
03 Альтернатива дорожающим Bolt и Uber: в Украину заходит китайский сервис такси
04 Самая волшебная ночь июля: поверья и традиции праздника Ивана Купала
05 США готовят замену временного уполномоченного в Украине: что известно о новом кандидате
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Самая волшебная ночь июля: поверья и традиции праздника Ивана Купала
Самая волшебная ночь июля: поверья и традиции праздника Ивана Купала
Альтернатива дорожающим Bolt и Uber: в Украину заходит китайский сервис такси
Альтернатива дорожающим Bolt и Uber: в Украину заходит китайский сервис такси
Из кафе – на больничную койку: на Винничине взрослые и дети отравились &quot;фирменным&quot; салатом
Из кафе – на больничную койку: на Винничине взрослые и дети отравились "фирменным" салатом
Какой праздник 7 июля: народные приметы и запреты
Какой праздник 7 июля: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь