Не мужественно: россиянин избил двух парней из-за прически и серьги в носу (видео)

В Красноярске, 3 июля поздно вечером по ул. Борисова, дом 30, 18-летних парней избили из-за причёски, у одного сломана челюсть.

Об этом сообщает информационное агентство Запад24.

Взрослый мужчина начал конфликт с двумя 18-летними парнями из-за того, что их прически показались ему немужественными. Он сообщил им об этом, ударил одного правой рукой в лицо. После этого он заметил серьгу в носу у другого и обвинил его в нетрадиционной ориентации, после чего перевернул перстень на левой руке выступающей частью и ударил левой по лицу.

На видео с камер наружного наблюдения видно, что мужчина, который устроил драку, после всего заталкивает парней в подъезд и спокойно идёт общаться с очевидцами происшествия.

Один из свидетелей заснял событие на видео.



У одного из парней в результате драки была сломлена челюсть. Сейчас он находится в больнице Красноярска, также врачи проводят дополнительные исследования.

«У подъезда к ним подошел мужчина, сразу стал вести себя вызывающе и нагло, начал драку из-за их причесок. Он ударил друга моего сына в живот, перевернул на пальце перстень и ударил в лицо, потом избил моего сына и затолкал обоих в подъезд», - рассказала мать одного из пострадавших парней.

В местной полиции сообщили, что материалы проверки поступили участковым Отдела полиции №2 МУ МВД России "Красноярское".

Ранее "Телеграф" сообщал о подобной бессмысленной драке, которая произошла в Днепре из-за того, что водитель маршрутки обратился к пассажиру на "ты".