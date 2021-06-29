"Сервис за 10 грн": в Днепре пассажир подрался с невежливым водителем прямо в маршрутке (видео)

В Днепре пассажир подрался с водителем маршрутки прямо в салоне.

Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале Х**вый Днепр.

Драка произошла в 115-й маршрутке. Как выяснилось, драка произошла из-за того, что водитель обратился на «ты» к пассажиру. Тому такое обращение по душе не пришлось. На словах объяснить это у пассажира не получилось и в ход пошли кулаки.

На кадрах видно, что пассажир явно не пожалел тумаков для водителя. "Отчихвостил" его он знатно.

"Сервис за 10 грн", " На высшем уровне сервис))", "Солнышко припекает, мозги плывут", - пишут в сети.

Как сообщал "Телеграф", в Николаеве на остановке, расположенной на улице Космонавтов, в остановившейся маршрутке № 16, пассажиры устроили драку.

Также массовая драка в маршрутке произошла в Белой Церкви.

А до этого водитель одного из киевских троллейбусов избил пассажира из-за того, что тот не надел маску.