Под Киевом произошла "бойня" из-за маски (видео)

Вечером субботы, 12 декабря, в Белой Церкви Киевской области конфликт из-за отказа надеть маску породил драку.

Об этом сообщает Telegram-канал "Белая Церковь - Без табу".

"Двое молодых людей, зайдя в автобус 21 вели себя неадекватно, цеплялись к пассажирам, по просьбе надеть маску отшучивались", - говорится в сообщении.

Один из пассажиров маршрутки начал делать им замечания, что привело к словесной перепалке. Нарушители карантинных мер угрожали избить мужчину и пристрелить его.

Другие пассажиры начали выгонять парней из маршрутки и вызвали полицию

Те разбили двери в автобусе, после чего началась массовая драка.