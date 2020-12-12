"Субботний Мортал комбат": в Одессе охраннику пришлось разнимать дерущихся мужчин (видео)

В Одессе на улице Хмельницкого двое мужчин подрались возле одного из заведений общественного питания.

Видео драки обнародовано в Телеграм-канале "Ху**ая Одесса".

"Субботний Мортал комбат на Б.Хмельницокого", - говорится в подписи к видео.

На видео видно, что мужчины подрались в присутствии охраны заведения и продолжали драку до тех пор, пока один из охранников не бросился их разнимать.

Здание на видео находится на углу улиц Богдана Хмельницкого и Степовой.

Напомним, что в пятницу, 11 декабря, в Виннице водитель грузовика потерял память прямо за рулем на улице Максима Шимка. Сначала он позвонил своей дочери, а та уже вызвала полицию на место происшествия. Позже его забрали в больницу с подозрением на инсульт.