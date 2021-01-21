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Пьяного мужчину вытолкали из маршрутки ногами: видео драки в николаевской маршрутке попало в сеть

Пьяного мужчину вытолкали из маршрутки ногами: видео драки в николаевской маршрутке попало в сеть
Обновлено 15:56 Сегодня Телеграф фото: скриншот из видео/YouTube

В Николаеве утром в четверг, 21 января, на остановке, расположенной на улице Космонавтов, в остановившейся маршрутке № 16, пассажиры устроили драку.

Об этом можно судить из видео, опубликованного на YouTube местным изданием «Новостям-N».

Судя по кадрам, которые сняли очевидцы драки, видно, как один из пассажиров входит в салон подъехавшей к остановке маршрутки. Видно, что мужчина пьян и ведет себя достаточно агрессивно. Пассажиры начали делать ему замечания, началась перепалка, которая переросла в потасовку прямо в маршрутке.

В итоге, пьяного пассажира вытолкали из салона.

Как сообщал "Телеграф", 13 декабря массовая драка в маршрутке произошла в Белой Церкви

А до этого водитель одного из киевских троллейбусов избил пассажира из-за того, что тот не надел маску

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
Просмотры: 233

Все по теме:

Николаев, Маршрутки, Видео, Скандалы, драки.
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