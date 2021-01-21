Пьяного мужчину вытолкали из маршрутки ногами: видео драки в николаевской маршрутке попало в сеть

В Николаеве утром в четверг, 21 января, на остановке, расположенной на улице Космонавтов, в остановившейся маршрутке № 16, пассажиры устроили драку.

Об этом можно судить из видео, опубликованного на YouTube местным изданием «Новостям-N».

Судя по кадрам, которые сняли очевидцы драки, видно, как один из пассажиров входит в салон подъехавшей к остановке маршрутки. Видно, что мужчина пьян и ведет себя достаточно агрессивно. Пассажиры начали делать ему замечания, началась перепалка, которая переросла в потасовку прямо в маршрутке.

В итоге, пьяного пассажира вытолкали из салона.

Как сообщал "Телеграф", 13 декабря массовая драка в маршрутке произошла в Белой Церкви.

А до этого водитель одного из киевских троллейбусов избил пассажира из-за того, что тот не надел маску.