Укр

Как будут платить пенсию после 1 сентября?

Автор
Н. Синицин
Дата публикации
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Автор
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Как будут платить пенсию после 1 сентября? Новость обновлена 17 августа 2021, 14:14

Пенсионерам прояснили ситуацию с осенними выплатами

В Министерстве социальной политики Украины успокоили украинских пенсионеров, объяснив, как именно можно будет получить свою пенсию начиная с осени – особых изменений не планируется.

В марте Кабинет министров принял Постановление №277, которым планировалось, что к 1 сентября пройдет конкурс №277 на определение организаций, которые займутся доставкой пенсий и денежной помощи по местам фактического проживания получателей. Пока же эти конкурсы не пройдут, доставка пенсий должна была осуществляться по-прежнему: либо через уполномоченные банки, либо через «Укрпочту».

На днях в Министерстве социальной политики Украины поспешили успокоить получателей пенсий, напомнив, что последнее имеет право выбирать порядок осуществления выплаты пенсии, а ее выплата осуществляется ежемесячно, не позднее 25 числа месяца, за который выплачивается пенсия.

Выплата происходит в денежной форме по указанному в заявлении месту фактического проживания пенсионера в пределах Украина организациями, осуществляющими выплату и доставку пенсий, или через учреждения банков.

«Постановлением Кабинета Министров Украины от 26.05.2021 № 546 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины» были внесены изменения, в частности по сохранению существующего способа получения пенсий и денежной помощи до 2023 года. При этом предусмотрено проведение отбора на конкурсной основе организаций, которые будут предоставлять услуги доставки пенсий по месту фактического проживания получателей в пределах Украины, начиная с 01 января 2023 года», — сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

То есть, как подчеркнули в ведомстве, никаких изменений в порядке выплаты пенсий с 1 сентября не будет, как и прежде пенсионеры смогут получать выплаты через банк или почту – по выбору, причем доставка пенсии «Укрпочтой» на дом продолжает оставаться бесплатной для ее получателей, оплату осуществляет Пенсионный фонд Украины. 

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