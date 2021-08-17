Як будуть платити пенсію після 1 вересня?

Пенсіонерам прояснили ситуацію з осінніми виплатами

У Міністерстві соціальної політики України заспокоїли українських пенсіонерів, пояснивши, як саме можна буде отримати свою пенсію починаючи з 1 вересня — особливих змін не планується.

У березні Кабінет міністрів прийняв Постанову №277, якою планувалось, що до 1 вересня пройде конкурс №277 на визначення організацій, які займуться доставкою пенсій та грошової допомоги по місцях фактичного проживання одержувачів. Поки ж ці конкурси не пройдуть, доставка пенсій повинна була здійснюватися як і раніше: або через уповноважені банки, або через «Укрпошту».

Днями в Міністерстві соціальної політики України поспішили заспокоїти одержувачів пенсій, нагадавши, що останнє має право вибирати порядок здійснення виплати пенсії, а її виплата здійснюється щомісяця, не пізніше 25 числа місяця, за який виплачується пенсія.

Виплата відбувається в грошовій формі за зазначеним у заяві місцем фактичного проживання пенсіонера в межах України організаціями, які здійснюють виплату і доставку пенсій, або через установи банків.

«Постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2021 № 546 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» були внесені зміни, зокрема щодо збереження існуючого способу отримання пенсій та грошової допомоги до 2023 року. При цьому передбачено проведення відбору на конкурсній основі організацій, які надаватимуть послуги доставки пенсій за місцем фактичного проживання одержувачів в межах України, починаючи з 01 січня 2023 року», — повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.

Тобто, як підкреслили у відомстві, ніяких змін в порядку виплати пенсій з 1 вересня не буде, як і раніше пенсіонери зможуть отримувати виплати через банк або пошту — за вибором, причому доставка пенсії «Укрпоштою» на будинок продовжує залишатися безкоштовною для її одержувачів, оплату здійснює Пенсійний фонд України.