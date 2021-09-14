"Это нас усилит": Шмыгаль не против разрешить в Украине двойное гражданство, но при одном условии

При этом премьер-министр категорически против, что второе гражданство было руссийским

Глава Кабинета Министров Украины Денис Шмыгаль не против введения в Украине двойного гражданства при условии, если второе — не будет российским.

Об этом премьер-министр заявил во время пресс-конференции во вторник, 14 сентября.

По его словам, двойное гражданство является признаком цивилизованных стран и в большинстве из них — это обычная норма. А процедура его получения должна быть открытой и прозрачной.

"Моя позиция — двойное гражданство должно быть. Это усилит нас", — отметил Шмыгаль.

При этом Шмыгаль категорически против того, чтобы вторым гражданством было руссийское, ведь Россия — страна-агрессор.

Глава Кабмина также добавил, что за рубежом проживает много украинцев по происхождению, которые хотели бы получить украинский паспорт, являясь при этом гражданами других стран.

Добавим, что сейчас украинское законодательство запрещает иметь двойное гражданство, а государство признает за гражданами Украины только украинское. При этом в действующем законе есть пробел — согласно 25 статьи Конституции лишать украинцев гражданства запрещено против их воли, поэтому фактически многие граждане Украины имеют гражданство других стран, однако умалчивают этот факт.

Стоит отметить, что президент Украины Владимир Зеленский считает, что двойное гражданство в Украине на данный момент невозможно. Такую позицию он объяснил тем, что на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса более 20 лет принудительно проводилась паспортизация российскими паспортами и эти вещи наблюдаются и сейчас. По мнению Зеленского, законопроект о двойном гражданстве можно принимать только в мирное время.

Ранее "Телеграф" выяснял, почему сотни тысяч украинцев стали гражданами Российской Федерации начиная с 2017 года, как объяснить такую печальную статистику и чем может ответить Украина.