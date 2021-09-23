Сквозь крики и блокирование: как Рада дала старт борьбе с олигархами (репортаж)

В Раде нашлось более чем достаточно голосов за закон об олигархах

Верховная Рада после нескольких месяцев скандальных обсуждений, наконец приняла так называемый законопроект про олигархов, который по словам представителей власти, должен наконец убрать монополию финансово-промышленных групп и их влияние на политику. Законопроект спешили принять по особой процедуре, хотя заработает он только через полгода. О том, как проходило голосование и почему одного этого законопроекта для реальной деолигархизации недостаточно, читайте в репортаже "Телеграфа".

Верховная Рада планировала рассмотреть в четверг сразу два скандальных законопроекта — налоговый 5600 и про олигархов 5599.

Оба документа накануне прошли все профильные комитеты и получили одобрение на рассмотрение от нардепов.

Однако уже с утра стало понятно, что быстро рассмотреть два спорных документа не удастся, поэтому главы фракций собрались на совещание к вице-спикеру Руслану Стефанчуку, который в отсутствие заболевшего "короной" Дмитрия Разумкова ведёт заседания парламента. Как мы писали, в будущем Стефанчук не против занять место спикера полноценно.

Главы фракций находились у Стефанчука не меньше двух часов, после чего депутаты решили налоговый законопроект 5600 перенести на следующую пленарную неделю и рассмотреть его по специальной процедуре, которая уже применялась к так называемому "антиколомойскому" закону. Все это с одной лишь целью — уменьшить поправочный спам.

"Был предложен так называемый план Тимошенко. Юлия Владимировна предложила, что каждый глава фракции выступит в зале по 10 минут и потом автора поправок возьмут по минуте, комитет на них ответит и мы пойдём на рассмотрение документа. Но после этого категорически выступила фракция ЕС, у которой около 300 поправок и фракция ОПЗЖ. Мы посчитали, что если дать им это время на рассмотрение, то законопроект мы можем не принять и до следующей недели. Поэтому мы решили, что работаем сегодня, но до тех пор, пока все не рассмотрим",- пояснял потом глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Кроме того, Арахамия созвал заседание фракции, на котором депутаты решили, что будут рассматривать документ по статьям. Соответствующая процедура прописана в Регламенте Рады в 119 статье и позволяет сгруппировать похожие правки в одну статью, чтобы сократить сроки рассмотрения. Так как, согласно этой процедуре, депутаты не имею права презентовать свои поправки. До сегодняшнего дня эта процедура не применялась в парламенте, несмотря на то, что в предыдущем созыве такие попытки со стороны "Блока Петра Порошенко" совершались.

Не под запись часть депутатов-"слуг" "Телеграфу" рассказали, что на фракции была эмоциональная дискуссия, так как "многие депутаты тоже хотели презентовать свои поправки, но теперь такой возможности у них не будет".

"Просто Офис президента и Вениславский (представитель президента в Конституционном суде, — ред.) ломают депутатов через колено. Часть депутатов была против, но их просто никто не слушал. Теперь это больше похоже на профанацию",- комментировал один из присутствующих на фракции депутатов.

Несмотря на то, что против были и часть "слуг", и оппозиция, законопроект все таки вынесли в зал. Но и там не обошлось без сюрпризов. Уже во время рассмотрения вопроса процедуры, между фракциями возникла перепалка: Батькивщина обвинила "Слугу народа" в срыве договорённостей.

"Если вы сейчас нас кинете, то я считаю, что парламента не существует", — эмоционально говорил с трибуны заместитель главы фракции "Батькивщина" Сергей Соболев.

После нескольких словесных перепалок, депутаты все таки проголосовали за процедуру сокращения сроков и за рассмотрение по статьям, а не правкам, тем самым, забрав у депутатов возможность выступить по сути законопроекта.

Но и на этом антиолигархическое веселье не закончилось. Оппозиция все таки решила заявить о себе и попыталась заблокировать трибуну парламента, с помощью политических и не только, тяжеловесов, включая Петра Порошенко.

Этому, кстати, попытался воспрепятствовать другой "тяж" — недавно избранный "Слуга народа" Василий Вирастюк.

До драки так и не дошло, а вот от нескольких фракции — "Голоса" и "Батькивщины", поступило заявление об отзыве с заседания вице-спикера Стефанчука за "нарушение регламента". Но данный вопрос набрал в зале всего 61 голос и поэтому был отклонён.

За то, чтобы законопроект был рассмотрен по статьям, за что проголосовало 217 нардепов при 150 необходимых.

"Батькивщина " отказалась поддерживать законопроект, таки обвинив фракцию партии власти в срыве договорённостей.

"Процедура согласно 119 статьи Регламента не отменяет возможности выступить для депутатов",- парировал с трибуны член фракции "Батькивщина" Сергей Власенко решение о постатейном расссмотрении.

Но это не помешало рассмотреть законопроект по сокращённой процедуре. В результате, вместо 1270 правок к документу, депутаты рассмотрели 13 статей, в которые и объединили все необходимые изменения. Такая процедура может стать причиной для обращения в конституционный суд депутатами и отмены законопроекта.

За финальный документ свои голоса отдали 279 депутатов.

Среди них — 229 голосов дала "Слуга народа", 16 голосов — группа "Доверие", 19 голосов — "За будущее", часть которого связана с олигархом Игорем Коломойским. Поддержку олигархических групп в "Слуге народа" объяснили тем, что депутаты просто решили держать "нос по ветру", учитывая, что документ все равно будет принят. Не под запись депутаты говорили, что Коломойскому даже выгоден этот законопроект, чтобы не быть теперь единственным злом.

Ещё часть голосов отдала группа "Справедливость" в составе "Голоса" и внефракционные. В "Слуге народа" проголосовала против только нардеп Людмила Буймийстер, после чего во фракции заговорили о ее скором выходе из "Слуги Народа".

Но, несмотря на то, что законопроект так спешили проголосовать, что даже применили спецпроцедуру, заработает он только через полгода после того, как его подпишет президент.

"За это время мы можем внести какие-то коррективы. Главное, что процесс пошёл",- комментировал в кулуарах глава партии "СН" Александр Корниенко.

По словам нардепа Фёдора Вениславского, больших изменений ко второму чтению в законопроекте не произошло.

"Мы уточнили, кто такой бенефициар и контролёр, кто такая связанная особа, были уточнены критерии, которые позволят отнести персону к олигархам, в чем заключается его значительное влияние на медиа, как формируется реестр, уточнили эти нормы, чтобы не было двузначных трактовок, но суть закона осталась прежней", — прокомментировал он "Телеграфу".

Кроме того, что закон вступит в силу только через полгода, есть еще один нюанс, который пока говорит о том, что для полноценной деолигархизации одного этого документа будет недостаточно.

"Нужно принять необходимые подзаконные акты к этому документу, например, о том, кто будет контролировать процесс внесения ведомостей в декларации или ошибочные сведения в нем, а этого сделано не было. Поэтому, судите сами, насколько это рабочий инструмент и для чего на самом деле он был принят",- прокомментировал на под запись один из внефракционных нардепов.

"По сути, это уже такая подготовка ко второму сроку, ну ещё и Пете (Пётру Порошенко, — ред.) насолить",- добавил ещё один парламентарий.

О том, когда будут приняты подзаконные акты, в "Слуге Народа" так и не ответили, зато анонсировали принятие налогового законопроекта 5600 уже на следующей сессионной неделе.

Ранее "Телеграф" писал, что первое чтение "антиолигархический" законопроект прошел 30 июля. Конфликт вокруг него даже вызвал раскол в "президентской команде", в частности, между фракцией "Слуга народа" и спикером Рады Дмитрием Разумковым.