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"Слуги народа" хотят снять с рассмотрения Рады нашумевший налоговый законопроект

Автор
Галина Михайлова
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Верховная Рада Украины Новость обновлена 23 сентября 2021, 11:30
Верховная Рада Украины

Собрано 130 подписей за "особое рассмотрение".

Законопроект 5600 про изменения в Налоговый кодекс хотят голосовать по особой процедуре несмотря на то, что он прошел накануне Согласительный совет. Для этого партия "Слуга народа" в парламенте собирает подписи депутатов. Их нужно набрать 150.

Об этом в Телеграм сообщил член фракции пропрезидентской партии Александр Качура.

Особая процедура предусматривает то, что в законопроект во втором чтении можно внести минимальное количество поправок, так от фракции их может быть пять, от депутата — одна. Такая возможность была закреплена законодательно в середине апреля прошлого года, чтобы сократить время рассмотрения законопроектов с большим количеством поправок.

Принятие особой процедуры для законопроекта 5600 означает, что его снимут с рассмотрения 23 сентября. Спецпроцедура продлится 10 дней и повторное рассмотрение возможно только после ее завершения.

Законопроект 5600 предполагает изменения в налогообложении для наполнения бюджета. Как писал "Телеграф", платить дополнительно будут аграрии, в частности маленьких фермерские хозяйства.

Теги:
#Верховная Рада #Законопроект #Налоговое законодательство
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