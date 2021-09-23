Крізь крики і блокування: як Рада дала старт боротьбі з олігархами (репортаж)

У Раді знайшлося більш ніж достатньо голосів за закон про олігархів

Верховна Рада після декількох місяців скандальних обговорень, нарешті прийняла так званий законопроект про олігархів, який за словами представників влади повинен нарешті прибрати монополію фінансово-промислових груп і їх вплив на політику. Законопроект поспішали прийняти за особливою процедурою, хоча він почне працювати тільки через півроку. Про те, як проходило голосування і чому одного цього законопроекту для реальної деолігархізації недостатньо, читайте в репортажі "Телеграфа".

Верховна Рада планувала розглянути в четвер відразу два скандальних законопроекти — податковий 5600 і про олігархів 5599.

Обидва документи напередодні пройшли всі профільні комітети і отримали схвалення на розгляд від нардепів.

Однак вже з ранку стало зрозуміло, що швидко розглянути два спірних документа не вдасться, тому глави фракцій зібралися на нараду до віце-спікера Руслана Стефанчука, який за відсутності хворого "короною" Дмитра Разумкова веде засідання парламенту. Як ми писали, в майбутньому Стефанчук не проти зайняти місце спікера повноцінно.

Голови фракцій перебували у Стефанчука не менше двох годин, після чого депутати вирішили податковий законопроект 5600 перенести на наступний пленарний тиждень і розглянути його за спеціальною процедурою, яка вже застосовувалася до так званого "антіколомойского" закону. Все це з однією лише метою — зменшити поправочний спам.

"Було запропоновано так званий план Тимошенко. Юлія Володимирівна запропонувала, що кожен глава фракції виступить в залі по 10 хвилин і потім автори поправок візьмуть по хвилині, комітет на них відповість і ми підемо на розгляд документа. Але після цього категорично виступила фракція ЄС, у якої близько 300 поправок і фракція ОПЗЖ. Ми порахували, що якщо дати їм цей час на розгляд, то законопроект ми можемо не прийняти і до наступного тижня. Тому ми вирішили, що працюємо сьогодні, але до тих пір, поки все не розглянемо", — пояснював потім глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Крім того, Арахамія скликав засідання фракції, на якому депутати вирішили, що будуть розглядати документ за статтями. Відповідна процедура прописана в Регламенті Ради в 119 статті і дозволяє згрупувати схожі правки в одну статтю, щоб скоротити терміни розгляду. Так як, згідно з цією процедурою, депутати не маю права презентувати свої поправки. До сьогоднішнього дня ця процедура не застосовувалася в парламенті, незважаючи на те, що в попередньому скликанні такі спроби з боку "Блоку Петра Порошенко" були.

Не під запис частина депутатів-"слуг" "Телеграфу" розповіли, що на фракції була емоційна дискусія, тому що "багато депутатів теж хотіли презентувати свої поправки, але тепер такої можливості у них не буде".

"Просто Офіс президента і Веніславський (представник президента в Конституційному суді, — ред.) ламають депутатів через коліно. Частина депутатів була проти, але їх просто ніхто не слухав. Тепер це більше схоже на профанацію", — коментував один з присутніх на фракції депутатів.

Незважаючи на те, що проти були і частина "слуг", і опозиція, законопроект все таки винесли в зал. Але і там не обійшлося без сюрпризів. Вже під час розгляду питання процедури між фракціями виникла перепалка: "Батьківщина" звинуватила "Слугу народу" в зриві домовленостей.

"Якщо ви зараз нас кинете, то я вважаю, що парламенту не існує", — емоційно говорив з трибуни заступник голови фракції "Батьківщина" Сергій Соболєв.

Після декількох словесних перепалок, депутати все таки проголосували за процедуру і скоротити терміни і за розгляд за статтями, а не правок, тим самим забравши у депутатів можливість виступити по суті законопроекту.

Але і на цьому антиолігархічній веселощі не закінчилося. Опозиція все таки вирішила заявити про себе і спробувала заблокувати трибуну парламенту за допомогою політичних і не тільки, важковиків, включаючи Петра Порошенка.

Цьому, до речі, спробував перешкодити іншій "тяж" — нещодавно обраний "Слуга народу" Василь Вірастюк.

До бійки так і не дійшло, а от від декількох фракцій — "Голосу" і "Батьківщини", надійшла заява про відкликання з засідання віце-спікера Стефанчука за "порушення регламенту". Але дане питання набрало в залі всього 61 голос і тому був відхилене.

За те, щоб законопроект був розглянутий за статтями, проголосувало 217 нардепів при 150 необхідних.

"Батьківщина" відмовилася підтримувати законопроект, таки звинувативши фракцію партії влади в зриві домовленостей.

"Процедура згідно 119 статті Регламенту не скасовує можливості виступити для депутатів", — парирував з трибуни член фракції "Батьківщина" Сергій Власенко рішення про постатейний розгляд.

Але це не завадило розглянути законопроект за скороченою процедурою. В результаті замість 1 270 правок до документу депутати розглянули 13 статей, в які і об’єднали всі необхідні зміни. Така процедура може стати причиною для звернення в Конституційний суд депутатами і скасування законопроекту.

За фінальний документ свої голоси віддали 279 депутатів.

Серед них — 229 голосів дала "Слуга народу", 16 голосів — група "Довіра", 19 голосів — "За майбутнє", частина якої пов’язана з олігархом Ігорем Коломойським. Підтримку олігархічних груп в "Слузі народу" пояснили тим, що депутати просто вирішили тримати "ніс за вітром", враховуючи, що документ все одно буде прийнятий. Не під запис депутати говорили, що Коломойському навіть вигідний цей законопроект, щоб не бути тепер єдиним злом.

Ще частину голосів віддала група "Справедливість" в складі "Голосу" і позафракційні. В "Слузі народу" проголосувала проти тільки нардеп Людмила Буймійстер, після чого у фракції заговорили про її швидкий вихід з "Слуги народу".

Але, не дивлячись на те, що законопроект так поспішали проголосувати, що навіть застосували спецпроцедуру, запрацює він лише через півроку після того, як його підпише президент.

"За цей час ми можемо внести якісь корективи. Головне, що процес пішов", — коментував в кулуарах глава партії "СН" Олександр Корнієнко.

За словами нардепа Федіра Веніславського, великих змін до другого читання в законопроекті не відбулося.

"Ми уточнили, хто такий бенефіціар і контролер, хто така пов’язана особа, були уточнені критерії, які дозволять віднести персону до олігархів, в чому полягає його значний вплив на медіа, як формується реєстр, уточнили ці норми, щоб не було двозначних трактувань, але суть закону залишилася колишньою", — прокоментував він "Телеграфу".

Крім того, що закон вступить в силу тільки через півроку, є ще один нюанс, який поки говорить про те, що для повноцінної деолігархізації одного цього документа буде недостатньо.

"Потрібно прийняти необхідні підзаконні акти до цього документа, наприклад, про те, хто буде контролювати процес внесення відомостей в декларації або помилкові відомості в ньому, а цього зроблено не було. Тому, судіть самі, наскільки це робочий інструмент і для чого насправді він був прийнятий", — прокоментував на під запис один з позафракційних нардепів.

"По суті, це вже така підготовка до другого терміну, ну ще й Петі (Петру Порошенку, — ред.) насолити", — додав ще один парламентарій.

Про те, коли будуть прийняті підзаконні акти, в "Слузі народу" так і не відповіли, зате анонсували ухвалення податкового законопроекту 5600 вже на наступному сесійному тижні.

Раніше "Телеграф" писав, що перше читання "антиолігархічний" законопроект пройшов 30 липня. Конфлікт навколо нього навіть викликав розкол в "президентській команді", зокрема, між фракцією "Слуга народу" і спікером Ради Дмитром Разумковим.