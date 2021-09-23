"Слуги народу" хочуть зняти з розгляду Ради гучний податковий законопроект

Зібрано 130 підписів за "особливий розгляд".

Законопроект 5600 про зміни до Податкового кодексу хочуть голосувати за особливою процедурою попри те, що він пройшов напередодні Погоджувальну раду. Для цього партія "Слуга народу" в парламенті збирає підписи депутатів. Їх потрібно набрати 150.

Про це в телеграм повідомив член фракції пропрезидентської партії Олександр Качура.

Особлива процедура передбачає те, що в законопроєкт у другому читанні можна внести мінімальну кількість поправок, так від фракції їх може бути п’ять, від депутата — одна. Така можливість була закріплена законодавчо в середині квітня минулого року, щоб скоротити час розгляду законопроєктів з великою кількістю поправок.

Ухвалення особливої процедури для законопроєкту 5600 означає, що його знімуть з розгляду 23 вересня. Спецпроцедурою окреслені 10 днів і повторний розгляд можливий тільки після її завершення.

Законопроєкт 5600 передбачає зміни в оподаткуванні для наповнення бюджету. Як писав "Телеграф", платити додатково будуть аграрії, зокрема маленьких фермерські господарства.