Нардепи проігнорували Шмигаля: ексклюзивний фоторепортаж

Шмигаль розповів про прийдешній опалювальний сезон, але слухали його одиниці

У п’ятницю, 24 вересня, на засіданні Ради був присутній прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, виступ якого проігнорували народні депутати.

Про це повідомляє кореспондент "Телеграфа" з місця подій.

Невідомо з якої причини, але народні обранці не прийшли послухати звіт Шмигаля, який був змушений виступати в напівпорожньому залі.

Говорив прем’єр про майбутній опалювальний сезон: що тарифи на газ для населення не зміняться і складуть близько 8 грн за кубометр. Не подорожчає ні тепло, ні гаряча вода. А електрика і зовсім подешевшає.

"Уряд знизив тарифи на електроенергію для 80% домогосподарств з 1 жовтня. Тариф складе 1,44 грн за кВт-год для тих, хто споживає менше 250 кВт-год на місяць. Для тих, хто споживає більше — тариф залишиться без змін", — заявив Шмигаль.

За його словами, Україна вже готова до опалювального сезону: техготовність регіонів — понад 90%, а запасів вугілля до кінця зими точно вистачить.

Нагадаємо, напередодні, 23 вересня, у Верховній Раді було "спекотно". Перед голосуванням за гучний закон про олігархів відбулися сутички.