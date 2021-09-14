"Це нас підсилить": Шмигаль не проти дозволити в Україні подвійне громадянство, але за однієї умови

При цьому прем'єр-міністр категорично проти, що друге громадянство було російським

Глава Кабінету Міністрів України Денис Шмигаль не проти введення в Україні подвійного громадянства за умови, якщо друге — не буде російським.

Про це премʼєр-міністр заявив під час прес-конференції у вівторок, 14 вересня.

За його словами, подвійне громадянство є ознакою цивілізованих країн і у більшості з них — це звичайна норма. А процедура його отримання має бути відкритою та прозорою.

"Моя позиція — подвійне громадянство має бути. Це посилить нас", — зазначив Шмигаль.

При цьому Шмигаль категорично проти того, щоб другим громадянством було російське, адже Росія — країна-агресор.

Глава Кабміну також додав, що за кордоном проживає багато українців за походженням, які хотіли би отримати український паспорт, будучи при цьому громадянами інших країн.

Додамо, що наразі українське законодавство забороняє мати подвійне громадянство, а держава визнає за громадянами України лише українське. При цьому у чинному законі є прогалина — згідно з 25 статтею Конституції позбавляти українців громадянства заборонено проти їх волі, тому фактично чимало громадян України мають громадянства інших країн, однак замовчують цей факт.

Варто зазначити, що президент України Володимир Зеленський вважає, що подвійне громадянство в Україні на даний момент неможливе. Таку позицію він пояснив тим, що на тимчасово окупованих територіях Криму та Донбасу понад 20 років примусово проводилася паспортизація російськими паспортами і це речі спостерігаються і зараз. На думку Зеленського, законопроект про подвійне громадянство можна ухвалювати лише у мирний час.

Раніше "Телеграф" зʼясовував, чому сотні тисяч українців стали громадянами Російської Федерації починаючи з 2017 року, як пояснити таку сумну статистику і чим може відповісти Україна.