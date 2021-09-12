"Сюсюкання не буде": гімнаст Верняєв погрожує змінити громадянство

Олег Верняєв перервав мовчання.

Український гімнаст Олег Верняєв, який не поїхав на Олімпійські ігри в Токіо через 4-річну дискваліфікацію, розповів, що в найближчому майбутньому може змінити спортивне громадянство.

Коментар Верняева доступний на suspilne.

Верняєв був відсторонений від змагань ще з початку 2021 року, а ближче до Олімпіади його дискваліфікували на 4 роки за допінг (мельдоній). Бан від змагань закінчується в листопаді 2024 року. Зараз Олег намагається пом’якшити вирок хоча б до 3 років, щоб брати участь в наступному олімпійському циклі, який фінішує в Парижі в 2024 році. З цього приводу спортсмен зробив заяву-ультиматум і зажадав від українських функціонерів забезпечити йому нормальні умови підготовки до ОІ, зокрема, гімнаст попросив прибрати із залу деяких людей. Верняєв також пригрозив зміною громадянства, якщо його вимоги не будуть виконані.

"Сюсюкання не буде — буде ультиматум: або я готуюся по повній, мені дають карт-бланш, готують всі умови, які потрібні, і прибирають всіх тих людей, які мені заважають. Або відпускайте мене і я йду туди, де мені буде зручно працювати ", — заявив спортсмен.

"Телеграф" нагадує, що на Олімпіаді в Токіо українські гімнасти залишилися без медалей. Верняєв є олімпійським чемпіоном Ріо у вправах на брусах, а також срібним призером у багатоборстві.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що відома українська спортсменка випустила свою нову пісню.