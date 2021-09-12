"Сюсюканья не будет": гимнаст Верняев угрожает сменить гражданство

Олег Верняев прервал молчание.

Украинский гимнаст Олег Верняев, который не поехал на Олимпийские игры в Токио из-за 4-летней дисквалификации, рассказал, что в ближайшем будущем может сменить спортивное гражданство.

Комментарий Верняева доступен на suspilne.

Верняев был отстранен от соревнований еще с начала 2021 года, а ближе к Олимпиаде его дисквалифицировали на 4 года за допинг (мельдоний). Бан от соревнований истекает в ноябре 2024 года. Сейчас Олег пытается смягчить приговор хотя бы до 3 лет, чтобы участвовать в следующем олимпийском цикле, который финиширует в Париже в 2024 году. По этому поводу спортсмен сделал заявление-ультиматум и потребовал от украинских функционеров обеспечить ему нормальные условия подготовки к ОИ, в частности, гимнаст попросил убрать из зала некоторых людей. Верняев также пригрозил сменой гражданства, если его требования не будут выполнены.

"Сюсюканья не будет — будет ультиматум: или я готовлюсь по полной, мне дают карт-бланш, готовят все условия, которые нужны, и убирают всех тех людей, которые мне мешают. Или отпускайте меня и я иду туда, где мне будет удобно работать", — заявил спортсмен.

"Телеграф" напоминает, что на Олимпиаде в Токио украинские гимнасты остались без медалей. Верняев является олимпийским чемпионом Рио в упражнениях на брусьях, а также серебряным призером в многоборье.

Ранее "Телеграф" сообщал, что известная украинская спортсменка выпустила свою новую песню.