Украинская теннисистка представила новую песню (видео)

Даяна Ястремская занимается не только теннисом.

Известная украинская теннисистка Даяна Ястремская, которая на Открытом чемпионате США-2021 добралась до полуфинала в смешанных парах, представила своим поклонникам новую песню.

Об этом спортсменка рассказала на своей страничке в Instagram.

"D.Y. Я тебе Верю" на всех площадках", — сообщила Даяна.

Песня под названием "Я тебе верю" доступна в сети:

Добавим, что это не первый трек спортсменки. В 2020 году она выпустила песню "Любимый трек".

Дебютировала в медийной сфере Даяна песней "Тысячи меня".

Напомним, 2021 год был весьма сложным для 21-летней Даяны. Сначала ее обвинили в употреблении допинга и оправдали накануне старта Олимпиады-2020. Соревнования в Токио украинка пропустила, но зато сумела выступить на US Open-2021. В одиночном разряде Ястремская в 1/64 финала проиграла немке Анжелике Кербер. Кроме того, Даяна добралась до полуфинала Турнира Большого Шлема в миксте, где в паре с австралийцем Максом Перселлом уступила в трех партиях дуэту Джулиана Олмос/Марсело Аревало.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Свитолина зачехлила ракетку в четвертьфинале US Open-2021.