Українська тенісистка представила нову пісню (відео)

Даяна Ястремська займається не тільки тенісом.

Відома українська тенісистка Даяна Ястремська, яка на Відкритому чемпіонаті США-2021 дісталася до півфіналу в змішаних парах, представила своїм шанувальникам нову пісню.

Про це спортсменка розповіла на своїй сторінці в Instagram.

"DY Я тобі вірю" на всіх майданчиках ", — повідомила Даяна.

Пісня під назвою "Я тобі вірю" доступна в мережі:

Додамо, що це не перший трек спортсменки. У 2020 році вона випустила пісню "Улюблений трек".

Дебютувала в медійній сфері Даяна піснею "Тисячі мене".

Нагадаємо, 2021 рік був дуже складним для 21-річної Даяни. Спочатку її звинуватили у вживанні допінгу і виправдали напередодні старту Олімпіади-2020. Змагання в Токіо українка пропустила, але зате зуміла виступити на US Open-2021. В одиночному розряді Ястремська в 1/64 фіналу програла німкені Анжеліці Кербер. Крім того, Даяна дісталася до півфіналу Турніру Великого Шолома в міксті, де в парі з австралійцем Максом Перселлом поступилася в трьох партіях дуету Джуліана Олмос/Марсело Аревало.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Світоліна зачохлила ракетку у чвертьфіналі US Open-2021.