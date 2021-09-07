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Даяна Ястремська пробилася в півфінал US Open

Автор
М. Корнілов
Дата публікації
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Автор
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Даяна Ястремська на US Open-2021 Новина оновлена 07 вересня 2021, 10:53
Даяна Ястремська на US Open-2021

Даяна Ястремська успішно виступає в парному розряді.

Відома українська тенісистка Даяна Ястремська пробилася в 1/2 фіналу Турніру Великого Шолома в міксті.

В 1/4 фіналу змішаного парного турніру українка в дуеті з Максом Перселлом з Австралії в двох партіях здолали казахстансько-французьку пару Ярослава Шведова/Фабріс Мартен. Підсумковий рахунок — 6:2, 6:3. Таким чином, українка і австралієць пробилися в півфінал US Open, де зіграють з переможцем протистояння Джуліана Олмос/Марсело АревалоЕллен Перес/Марсело Демолінер.

На шляху до 1/2 фіналу 21-річна українка і 23-річний австралієць обіграли Саню Мірзу і Раджива Рама (6:3, 3:6, 10:7), а також розправилися з дуетом Габріела Дабровські/Маркус Деніелл (6:3, 6:3).

"Телеграф" нагадує, що на US Open-2021 одиночному розряді успішно виступає перша ракетка України Еліна Світоліна, яка вийшла в чвертьфінал турніру. Свій наступний поєдинок Відкритого чемпіонату США Еліна зіграє у вівторок, 7 вересня, проти Лейли Анни Фернандес з Канади.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Даяну Ястремський виправдали у справі про допінг і вона повернулася в тур.

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