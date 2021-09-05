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Світоліна пробилася до чвертьфіналу US Open-2021 (відео)

Автор
М. Корнілов
Дата публікації
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Еліна Світоліна в США Новина оновлена 05 вересня 2021, 21:02
Еліна Світоліна в США

Еліна Світоліна демонструє відмінний теніс в США.

П’ята ракетка світу і найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна, яка влітку 2021 року вийшла заміж, продовжує перемагати на Відкритому чемпіонаті США-2021.

В 1/8 фіналу Турніру Великого Шолома 26-річна українка в двох сетах розправилася c 29-річної румункою Сімоною Халеп. Підсумковий рахунок — 6:3, 6:3. Тривалість поєдинку склала 1 годину і 17 хвилин. За цей час Еліна виконала 5 подач на виліт проти двох у суперниці, а також реалізувала 5 брейк-поінтів проти двох у опонентки. Примітно, що Світоліна здобула свою шосту перемогу в 11-и очних зустрічах з румункою.

Еліна вдруге в кар’єрі пробилася до чвертьфіналу US Open. У 2019 вона дійшла до цієї стадії, а потім поступилася Серені Вільямс. В 1/4 фіналу українка зіграє з переможцем матчу Анжеліка Кербер (Німеччина) — Лейла Фернандес (Канада).

Відзначимо, в США Світоліна поки не віддала жодної партії, обігравши на своєму шляху росіянку Дар’ю Касаткіну (6:4,6:2), іспанку Ребеку Машарову (6:2, 7:5) і Ребекку Маріно (6:2, 6:3) з Канади.

"Телеграф" нагадує, що напередодні Відкритого чемпіонату США Еліна виграла турнір в Чикаго.

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