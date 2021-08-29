Світоліна виграла перший турнір після весілля: скільки вона заробила (відеоогляд)

Еліна Світоліна перемогла в Чикаго.

Перша ракетка України Еліна Світоліна (№6 WTA) виграла перший трофей після весілля з французьким тенісистом Гаелєм Монфісом.

У фіналі змагань категорії WTA 250, які відбулися на хардовому покритті, 26-річна українка обіграла 68-у ракетку світу француженку Алізе Корне. Для цього Еліні знадобилося два сети, які проходили у впертій боротьбі — 7:5, 6:4.

Відзначимо, цей успіх став 16-м для українки в кар’єрі. Найтитулованіша українська тенісистка брала участь у 19 фінальних поєдинках. Додамо, що призовий фонд турніру в Чикаго становив $ 235,238. За даними perfect-tennis.com, чемпіонка Чикаго заробила $ 29,200, а чемпіони в парному розряді — $ 10,300.

Відеоогляд матчу Еліна Світоліна — Алізе Корне:

Відзначимо, в Чикаго тріумфувала ще одна українка. Надія Кіченок у дуеті з румункою Ралукою Олару виграла парний турнір. У фіналі українсько-румунський дует обіграв українсько-японську пару Людмила Кіченок/Макото Ніномія. Підсумковий рахунок — 7:6 (6), 5:7, 10:8.

"Телеграф" нагадує, що Світоліна добре виступила на Олімпіади-2020. У Токіо Еліна завоювала бронзову медаль, перемігши в малому фіналі Олену Рибакіну з Казахстану.