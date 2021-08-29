Свитолина выиграла первый турнир после свадьбы: сколько она заработала (видеообзор)

Элина Свитолина победила в Чикаго.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№6 WTA) выиграла первый трофей после свадьбы с французским теннисистом Гаэлем Монфисом.

В финале соревнований категории WTA 250, которые проходили на хардовом покрытии, 26-летняя украинка обыграла 68-ю ракетку мира француженку Ализе Корне. Для этого Элине понадобилось два сета, которые шли в упорной борьбе — 7:5, 6:4.

Отметим, этот успех стал 16-м для украинки в карьере. Самая титулованная украинская теннисистка принимала участие в 19-и финальных поединках. Добавим, что призовой фонд турнира в Чикаго составлял $ 235,238. По данным perfect-tennis.com, чемпионка Чикаго заработала $29,200, а чемпионы в парном разряде — $10,300.

Видеообзор матча Элина Свитолина – Ализе Корне:

Отметим, в Чикаго триумфовала еще одна украинка. Надежда Киченок в дуэте с румынкой Ралукой Олару выиграла парный турнир. В финале украинско-румынский дуэт обыграл украинско-японскую пару Людмила Киченок/Макото Ниномия. Итоговый счет — 7:6(6), 5:7, 10:8.

"Телеграф" напоминает, что Свитолина хорошо выступила на Олимпиаде-2020. В Токио Элина завоевала бронзовую медаль, победив в малом финале Елену Рыбакину из Казахстана.