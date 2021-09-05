Свитолина пробилась в четвертьфинал US Open-2021 (видео)

Элина Свитолина демонстрирует отличный теннис в США.

Пятая ракетка мира и лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина, которая летом 2021 года вышла замуж, продолжает побеждать на Открытом чемпионате США-2021.

В 1/8 финала Турнира Большого Шлема 26-летняя украинка в двух сетах расправилась c 29-летней румынкой Симоной Халеп. Итоговый счет — 6:3, 6:3. Продолжительность поединка составила 1 час и 17 минут. За это время Элина исполнила 5 подач на вылет против двух у соперницы, а также реализовала 5 брейк-поинтов против двух у оппонентки. Примечательно, что Свитолина добыла свою шестую победу в 11-и очных противостояниях с румынкой.

Элина во второй раз в карьере пробилась в четвертьфинал US Open. В 2019 году она дошла до этой стадии, а затем уступила Серене Уильямс. В 1/4 финала украинка сыграет с победителем матча Анжелика Кербер (Германия) — Лейла Фернандес (Канада).

Отметим, в США Свитолина пока не отдала ни единой партии, обыграв на своем пути россиянку Дарью Касаткину (6:4,6:2), испанку Ребеку Машарову (6:2, 7:5) и Ребекку Марино (6:2, 6:3) из Канады.

"Телеграф" напоминает, что накануне Открытого чемпионата США Элина выиграла турнир в Чикаго.