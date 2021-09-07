Даяна Ястремская пробилась в полуфинал US Open

Даяна Ястремская успешно выступает в парном разряде.

Известная украинская теннисистка Даяна Ястремская пробилась в 1/2 финала Турнира Большого Шлема в миксте.

В 1/4 финала смешанного парного турнира украинка в дуэте с Максом Перселлом из Австралии в двух партиях одолели казахстанско-французскую пару Ярослава Шведова/Фабрис Мартен. Итоговый счет — 6:2, 6:3. Таким образом, украинка и австралиец пробились в полуфинал US Open, где сыграют с победителем противостояния Джулиана Олмос/Марсело Аревало — Эллен Перес/Марсело Демолинер.

На пути в 1/2 финала 21-летняя украинка и 23-летний австралиец обыграли Саню Мирзу и Раджива Рама (6:3, 3:6, 10:7), а также расправились с дуэтом Габриэла Дабровски/Маркус Дэниэлл (6:3, 6:3).

"Телеграф" напоминает, что на US Open-2021 в одиночном разряде успешно выступает первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая вышла в четвертьфинал турнира. Свой следующий поединок Открытого чемпионата США Элина сыграет во вторник, 7 сентября, против Лейлы Анни Фернандес из Канады.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Даяну Ястремскую оправдали в деле о допинге и она вернулась в тур.