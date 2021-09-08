Світоліна програла 19-річній канадці в чвертьфіналі US Open (відео)

Еліна Світоліна поступилася у чвертьфіналі.

У вівторок, 7 вересня, перша ракетка України Еліна Світоліна (№5 WTA), яка нещодавно виграла турнір в Чикаго, провела чвертьфінальний поєдинок на Відкритому чемпіонаті США. Суперницею українки була 19-річна представниця Канади Лейла Анни Фернандес (№73 WTA).

Підсумком зустрічі стала перемога канадки в трьох партіях. Підсумковий рахунок — 3:6, 6:3, 6:7 (5). Таким чином, Еліна не зуміла перевершити свій успіх 2019 року, коли вона також зупинилася на US Open на чвертьфінальній стадії. Тоді українка поступилася Серені Вільямс.

Відеоогляд матчу Еліна Світоліна — Лейла Анни Фернандес:

Відзначимо, на Відкритому чемпіонаті США Еліна пройшла росіянку Дар’ю Касаткину (6:4,6:2), іспанку Ребеку Машарова (6:2, 7:5) і канадку Ребекку Маріно (6:2, 6:3), а в 1/8 фіналу українка розправилася с румункою Сімоною Халеп (6:3, 6:3).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Світоліна виграла бронзову медаль на Олімпійських іграх в Токіо. У малому фіналі Еліна у важкому матчі переграла представницю Казахстану Олену Рибакіну.