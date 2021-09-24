Стало известно, какой фильм поборется от Украины за "Оскар" в этом году

События фильма происходят на дорогах Востока Украины в течение 2015 года.

Украинский оскаровский комитет выбрал фильм-кандидата, который будет представлять Украину на 94-й премии "Оскар. Им стала лента "Плохие дороги" от режиссера Натальи Ворожбит, подарившей украинцам популярный сериал "Спіймати Кайдаша".

Об этом сообщается на странице комитета в Фейсбук.

"Плохие дороги" — это художественный фильм о войне на Донбассе, состоящий из четырех отдельных историй. События в ленте разворачиваются на дорогах Востока Украины в течение 2015 года. Каждая из новелл рассказывает об отношения между людьми, возникающих на фоне войны. Фильм поднимает проблемы доверия, измены, ненависти и любви, а также нарушения личных границ на фоне нарушения границ государственных.

Первая история происходит на украинском блокпосту, где задерживают вооруженного директора школы, вторая история о влюбленной в украинского военного местной девушке. Третья новелла о содержании в плену украинской журналистки, и в четвертой рассказывается о том, как быстро рождается насилие: молодая девушка на своей машине сбивает курицу и хочет возместить это ее хозяевам, которые, пользуясь ситуацией, пытаются отобрать у нее все.

Напомним, что в 2020 году Ворожбит дебютировала как режиссер с фильмом "Плохие дороги" (Bad Roads), который получил награду на "Неделе критики" Венецианского кинофестиваля и три награды Национальной премии кинокритиков "Киноколо". Фильм также получил три награды "Золотої Дзиґи".