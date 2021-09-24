Укр

Стало известно, какой фильм поборется от Украины за "Оскар" в этом году

Автор
Ольга Броскова
Дата публикации
Читати українською
Автор
15
Кадр из фильма "Плохие дороги" Новость обновлена 24 сентября 2021, 15:06
Кадр из фильма "Плохие дороги"

События фильма происходят на дорогах Востока Украины в течение 2015 года.

Украинский оскаровский комитет выбрал фильм-кандидата, который будет представлять Украину на 94-й премии "Оскар. Им стала лента "Плохие дороги" от режиссера Натальи Ворожбит, подарившей украинцам популярный сериал "Спіймати Кайдаша".

Об этом сообщается на странице комитета в Фейсбук.

"Плохие дороги" — это художественный фильм о войне на Донбассе, состоящий из четырех отдельных историй. События в ленте разворачиваются на дорогах Востока Украины в течение 2015 года. Каждая из новелл рассказывает об отношения между людьми, возникающих на фоне войны. Фильм поднимает проблемы доверия, измены, ненависти и любви, а также нарушения личных границ на фоне нарушения границ государственных.

Первая история происходит на украинском блокпосту, где задерживают вооруженного директора школы, вторая история о влюбленной в украинского военного местной девушке. Третья новелла о содержании в плену украинской журналистки, и в четвертой рассказывается о том, как быстро рождается насилие: молодая девушка на своей машине сбивает курицу и хочет возместить это ее хозяевам, которые, пользуясь ситуацией, пытаются отобрать у нее все.

Напомним, что в 2020 году Ворожбит дебютировала как режиссер с фильмом "Плохие дороги" (Bad Roads), который получил награду на "Неделе критики" Венецианского кинофестиваля и три награды Национальной премии кинокритиков "Киноколо". Фильм также получил три награды "Золотої Дзиґи".

Теги:
#Оскар #Плохие дороги #Наталья Ворожбит
Украина рискует потерять национальное судостроение
Блоги/мнения
Морской бой с Россией: что нужно делать Украине
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Украина рискует потерять национальное судостроение
Морской бой с Россией: что нужно делать Украине
Дата публикации
Категория
Шмыгаль говорил о важном в полупустом зале ВРУ
Нардепы проигнорировали Шмыгаля: эксклюзивный фоторепортаж
Дата публикации
Категория
С 1 октября украинцев ждет новый тариф на электроэнергию
С 1 октября за электричество будем платить по новым ценам
Дата публикации
Категория
Иллюстративное фото
К какой погоде готовиться в октябре? Ответ синоптика Укргидрометцентра
Дата публикации
Категория
Турагентство предлагало липовые медицинские справки
Волшебные справочки: как и за сколько в Украине подделывают ПЦР-тесты и сертификаты вакцинации