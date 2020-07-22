Украинский фильм попал в программу Венецианского кинофестиваля

Картина "Плохие дороги" украинской сценаристки и режиссера Натальи Ворожбит представит страну на 77-го кинофестивале в Венеции, Италия.

Украинская кинолента попала в конкурсную программу "Неделя критики" старейшего кинофестиваля в мире. В этом году в конкурсную программу отобрали 9 кинокартин, присланных из разных стран мира.

По словам Ворожбит, участие в Венецианском кинофестивале - это огромный стимул, который подстегивает продолжать свою работу и снимать качественные фильмы. Кроме этого, сценаристка подчеркнула, что долго сомневалась, не поздно ли она взялась заниматься режиссурой.

Фильм рассказывает об отношениях людей, искалеченных войной. Картина состоит из пяти новелл.

"Это авторская рефлексия на десятки интервью и свидетельств людей, собранных мной в регионе военного конфликта. Я взяла вполне реальные ситуации, в которых человек в экстремальных условиях способен проявить свои как лучшие, так и худшие качества", - пояснила Ворожбит.

Премьера в Украине фильма "Плохие дороги" запланирована на осень 2020 года.

Как сообщалось раньше, на Киевщине начались съемки психологического триллера, который выйдет в прокат с названием "Между нами". Одну из главных ролей получила талантливая Ирма Витовская.