Скачать
Среда, 22.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В украинском правительстве появилось новое министерство
В украинском правительстве появилось новое министерство
В Украине продлили карантин до 31 августа
В Украине продлили карантин до 31 августа
Постол - Рамирес: назначена новая дата боя
Постол - Рамирес: назначена новая дата боя
Украинский фильм попал в программу Венецианского кинофестиваля
Украинский фильм попал в программу Венецианского кинофестиваля

Украинский фильм попал в программу Венецианского кинофестиваля

Украинский фильм попал в программу Венецианского кинофестиваля
Обновлено 15:31 Сегодня Телеграф Фото: facebook
Картина "Плохие дороги" украинской сценаристки и режиссера Натальи Ворожбит представит страну на 77-го кинофестивале в Венеции, Италия.

Украинская кинолента попала в конкурсную программу "Неделя критики" старейшего кинофестиваля в мире. В этом году в конкурсную программу отобрали 9 кинокартин, присланных из разных стран мира.

По словам Ворожбит, участие в Венецианском кинофестивале - это огромный стимул, который подстегивает продолжать свою работу и снимать качественные фильмы. Кроме этого, сценаристка подчеркнула, что долго сомневалась, не поздно ли она взялась заниматься режиссурой.

Фильм рассказывает об отношениях людей, искалеченных войной. Картина состоит из пяти новелл.

Плохие дороги

"Это авторская рефлексия на десятки интервью и свидетельств людей, собранных мной в регионе военного конфликта. Я взяла вполне реальные ситуации, в которых человек в экстремальных условиях способен проявить свои как лучшие, так и худшие качества", - пояснила Ворожбит.

Теперь еще и литература: чего ждать от Bouquet Kyiv Stage 2020

Премьера в Украине фильма "Плохие дороги" запланирована на осень 2020 года.

Как сообщалось раньше, на Киевщине начались съемки психологического триллера, который выйдет в прокат с названием "Между нами". Одну из главных ролей получила талантливая Ирма Витовская.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кино, Венецианский кинофестиваль, Плохие дороги, Наталья Ворожбит.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Захват заложников в Луцке: в сети появилось видео задержания террориста
02 СМИ: "Луцкий террорист" поставил ультиматум и дал полчаса на выполнение его требований
03 Путин должен быть отстранен: в Хабаровске люди вышли на протест
04 Места для терорризма в Украине нет: Зеленский поприветствовал освобождение заложников
05 Фея раскроет тайны Вашего темперамента: простой психологический тест
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
У берегов Аляски произошло мощное землетрясение, есть угроза цунами
У берегов Аляски произошло мощное землетрясение
&quot;Еще один день в 2020 году&quot;: Илон Маск прокомментировал теракт в Луцке
Илон Маск прокомментировал теракт в Луцке
ООС: оккупанты снова открывали огонь, ранены двое украинских военных
ООС: оккупанты снова открывали огонь, ранены двое военных
&quot;Танцы со звездами 2020&quot;: в шоу поучаствует звезда сериала &quot;Папик&quot; Дарья Петрожицкая
"Танцы со звездами 2020": в шоу поучаствует звезда сериала "Папик"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь