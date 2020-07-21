"Между нами": украинцам покажут драматичную историю двух женщин (Видео)

Украинская актриса Ирма Витовская получила роль в психологическом фильме "Между нами".

На Киевщине начались съемки психологического триллера, который выйдет в прокат с названием "Между нами". Одну из главных ролей получила талантливая Ирма Витовская, которая показалась на первых кадрах фильма.

Кинолента "Между нами" расскажет историю двух женщин, которые помогают друг другу решить жизненные и эмоциональные трудности. Саша имеет недопонимания с любимым мужчиной, а вот Аня – со взрослым сыном. Однако сюжет фильма мог бы быть достаточно простым и прогнозируемым, если бы главные героини не имели проблемс криминалом.

Смотрите трейлер к фильму "Между нами": видео

Экранизировать психологический триллер взялась режиссер Соломия Томащук. Именно она покажет главных героинь сквозь призму запутанных обстоятельств.

"В триллере рассказ ведется, условно говоря, из центра преступления, с позиции жертвы или преступника. В хорошем триллере мы до последних кадров не поймем, кто здесь жертва, а кто преступник. Постоянные эмоциональные качели сопереживания удержат нас у экрана и помогут сбросить стресс собственных внутренних конфликтов", – рассказали создатели фильма, намекая на динамичность сюжета.

Премьера украинского триллера "Между нами" запланирована на 2021 год. Сейчас же в сети появились первые кадры со съемок, некоторые из которых отличились пикантностью.