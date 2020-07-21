Теперь еще и литература: чего ждать от Bouquet Kyiv Stage 2020

Популярный в Украине фестиваль Bouquet Kyiv Stage 2020 объявил даты.

Традиционно Bouquet Kyiv Stage соберет всех ценителей музыки, визуального искусства и театра в столичном саду "Софии Киевской". Это уже третий фестиваль, который каждое лето организует культурный центр Дом "Мастер Класс".

Фестиваль высокого искусства Bouquet Kyiv Stage 2020 объявил даты проведения — с 20 по 25 августа. Слоганом фестиваля стала фраза — Жизнь продолжается!

"Это городской фестиваль. А город является не только архитектурный ландшафтом, а прежде всего, людьми. Поэтому чрезвычайно важно говорить о людях, влияющих на пространство, меняющих его и нас в нем. Коммуникация города и людей — об этом мы хотим говорить в этом году. Именно поэтому выбрали фокус-темой фестиваля Город мастеров", — объясняет организатор фестиваля, основательница Дома Мастер Класс Ирина Буданская.

Третий Bouquet планируют посвятить премьерам. Театральное направление будет представлено театрально-музыкальным представлением Бабий Яр. Визуальная программа будет представлена художественными выставками с фокусом на период шестидесятников, а также проектами, объединяющими визуальное искусство с новейшими технологиями.

Новым направлением фестиваля выбрали литературу — будет представлено диалогами с писателями и интеллектуалами, издателями и переводчиками. Ключевое событие - поэтический марафон.

Программа для детей состоит из театрализованных постановок, творческих мастер-классов и образовательных интерактивов. Всего в программе фестиваля Bouquet Kyiv Stage 2020 запланировано около 40 событий, часть из которых будет транслироваться он-лайн.

Напомним, Киевский международный фестиваль короткометражных фильмов (KISFF) 2020 пройдет с 5 по 9 августа в кинотеатре "Киевская Русь" в онлайн формате.