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Теперь еще и литература: чего ждать от Bouquet Kyiv Stage 2020

Теперь еще и литература: чего ждать от Bouquet Kyiv Stage 2020
22:14 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: Twitter
Популярный в Украине фестиваль Bouquet Kyiv Stage 2020 объявил даты.

Традиционно Bouquet Kyiv Stage соберет всех ценителей музыки, визуального искусства и театра в столичном саду "Софии Киевской". Это уже третий фестиваль, который каждое лето организует культурный центр Дом "Мастер Класс".

Фестиваль высокого искусства Bouquet Kyiv Stage 2020 объявил даты проведения — с 20 по 25 августа. Слоганом фестиваля стала фраза — Жизнь продолжается!

"Это городской фестиваль. А город является не только архитектурный ландшафтом, а прежде всего, людьми. Поэтому чрезвычайно важно говорить о людях, влияющих на пространство, меняющих его и нас в нем. Коммуникация города и людей — об этом мы хотим говорить в этом году. Именно поэтому выбрали фокус-темой фестиваля Город мастеров", — объясняет организатор фестиваля, основательница Дома Мастер Класс Ирина Буданская.

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Третий Bouquet планируют посвятить премьерам. Театральное направление будет представлено театрально-музыкальным представлением Бабий Яр. Визуальная программа будет представлена художественными выставками с фокусом на период шестидесятников, а также проектами, объединяющими визуальное искусство с новейшими технологиями.

Новым направлением фестиваля выбрали литературу — будет представлено диалогами с писателями и интеллектуалами, издателями и переводчиками. Ключевое событие - поэтический марафон.

Программа для детей состоит из театрализованных постановок, творческих мастер-классов и образовательных интерактивов. Всего в программе фестиваля Bouquet Kyiv Stage 2020 запланировано около 40 событий, часть из которых будет транслироваться он-лайн. 

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Напомним, Киевский международный фестиваль короткометражных фильмов (KISFF) 2020 пройдет с 5 по 9 августа в кинотеатре "Киевская Русь" в онлайн формате.

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Фестиваль, Bouquet Kyiv Stage 2020.

Автор:

Телеграф
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