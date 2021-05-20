Скачать
Четверг, 20.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
"Приветы" от президента: что осталось за кадром пресс-конференции Зеленского
"Приветы" от президента: что осталось за кадром пресс-конференции Зеленского
Эволюция Зеленского: итоги большой пресс-конференции президента
Эволюция Зеленского: итоги большой пресс-конференции президента
Слитые росСМИ поправки Украины к Минским соглашениям: насколько они правдивы и соответствуют ли интересам Киева
Слитые росСМИ поправки Украины к Минским соглашениям: насколько они правдивы и соответствуют ли интересам Киева
"Удар по науКивцю": антикоррупционеры взялась за "жомовую яму" Кивы
"Удар по науКивцю": антикоррупционеры взялась за "жомовую яму" Кивы

"Плохие дороги" и "Полный нокдаун": главные кинопремьеры этой недели (видео)

"Плохие дороги" и "Полный нокдаун": главные кинопремьеры этой недели (видео)
Обновлено 19:36 Сегодня Телеграф

В четверг, 20 мая, на широкие экраны выходят новые фильмы, которые помогут расслабиться после тяжелых рабочих будней.

Плохие дороги

Режиссерская работа Натальи Ворожбыт.

В фильме рассказываются реальные истории жителей Донбасса и украинских военных, чья жизнь проходит по обе стороны линии разграничения. Все события в фильме происходят на фоне нарушения границ страны.

Актеры: Юрий Кулинич, Оксана Черкашина, Зоя Барановская, Марина Климова, Анна Жураковская, Игорь Колтовский и другие.

Позволь ему уйти (Let Him Go)

После смерти сына отставной шериф Джордж Блекледж и его жена Маргарет вознамерились забрать своего единственного внука из лап опасного отчима.

Представлен первый трейлер супергеройского боевика "G.I. Joe: Бросок кобры. Снейк Айз" (видео)

Актеры: Дайан Лэйн, Кевин Костнер, Кэйли Картер, Райан Брюс, Брэм Хорнунг, Лесли Мэнвилл, Уилл Бриттейн, Джеффри Донован, Коннор МакКэй и другие.

Аммонит (Ammonite)

Британский палеонтолог Мэри Эннинг знакомится с богатой жительницей Лондона Шарлотт, которая недавно пережила трагические события. Между ними возникают отношения, которые навсегда меняют их жизни.

Актеры: Кейт Уинслет, Сирша Ронан, Фиона Шоу, Сара Уайт, Лайам Томас, Сэм Паркс, Джемма Джонс , Клэр Рашбрук, Алек Секаряну, Джеймс Макардл и другие.

Полный нокдаун (American Fighter)

Чтобы спасти свою смертельно больную мать, молодой парень вынужден открыть для себя мир подпольных боев. Перед лицом яростных соперников юноше придется испытать свои силы.

"У тебя есть план?": Marvel Studios представила новый ролик из фильма "Черная Вдова" (видео)

Актеры: Джордж Костурос, Томми Флэнаган, Шон Патрик Флэнери, Брайан Алан Крэйг, Эллисон Пейдж Нист, Парвиз Сайяд, Салом Азизи, Винс Хилл-Бедфорд и другие.

Коробка (The Box/Deo bakseu)

Уличный музыкант знакомится с музыкальным продюсером и они вместе отправляются в путешествие, которое перевернет их жизнь.

Актеры: Пак Чхан-ёль, Чо Даль-хван и другие.

Пончары. Глобальное закругление (Extinct)

Пончары - симпатичные и дружелюбные пушистики. Однажды двое глупеньких пончар совершенно случайно перемещаются в будущее, где узнают, что весь их вид больше не существует. Герои решают предотвратить вымирание.

От кастинга до съемок: канал HBO выпустил трейлер специального эпизода "Друзья: Воссоединение"

Актеры дубляжа: Адам Дивайн, Рэйчел Блум, Кен Жонг, Зази Битц, Джим Джефферис, Кэтрин О’Хара, Регги Уоттс, Алекс Борштейн, Джулия Чан и другие.

Академия магии (The Academy of Magic)

В свое 16-летие Аура узнает, что обладает магическими способностями. Поэтому новый учебный год она проведет в настоящий Академии Магии. Какие приключения ждут персонажа?

Актеры дубляжа: Бен Дискин, Лаура Стал, Майкл Джонстон, Джемисон Прайс, Грант Джордж, Филис Семплер и другие.

Ранее в Entertainment Weekly показали новую фею-крестную в фильме "Золушка" в исполнении представителя ЛГБТ-сообщества Билли Портера.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 251

Все по теме:

Фильмы, Кино, Трейлеры, Плохие дороги, Коробка, Афиша кино, Аммонит, Позволь ему уйти, Полный нокдаун, Пончары: Глобальное закругление, Академия магии.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Владимир и Елена Зеленские второй год попадают в скандал из-за вышиванок
02 Момент крушения самолета в Беларуси попал на видео
03 Скандал с выброшенными паспортами: выяснились неожиданные детали о педагогическом прошлом одной из фигуранток
04 Участница голой фотосессии в Дубае рассказала об изнасиловании (видео)
05 "Когда там уже конец эпохи бедности?" 10 вопросов Зеленскому от украинских экономистов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Экстренная посадка: у самолета МАУ, летевшего в Стамбул, отказал двигатель (фото)
Экстренная посадка: у самолета МАУ, летевшего в Стамбул, отказал двигатель (фото)
На Демеевской в Киеве &quot;пробудился&quot; гейзер, кипяток выбивает окна в авто (фото и видео)
На Демеевской в Киеве "пробудился" гейзер, кипяток выбивает окна в авто (фото и видео)
Получить посылку из Китая за 10 дней: крупный мировой оператор планирует запустить новую услугу в Украине
Получить посылку из Китая за 10 дней: крупный мировой оператор планирует запустить новую услугу в Украине
Вот так идеально: Зеленский с женой стали героями фотожаб из-за фото в вышиванках
Вот так идеально: Зеленский с женой стали героями фотожаб из-за фото в вышиванках
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь