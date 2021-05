"Плохие дороги" и "Полный нокдаун": главные кинопремьеры этой недели (видео)

В четверг, 20 мая, на широкие экраны выходят новые фильмы, которые помогут расслабиться после тяжелых рабочих будней.

Плохие дороги

Режиссерская работа Натальи Ворожбыт.

В фильме рассказываются реальные истории жителей Донбасса и украинских военных, чья жизнь проходит по обе стороны линии разграничения. Все события в фильме происходят на фоне нарушения границ страны.

Актеры: Юрий Кулинич, Оксана Черкашина, Зоя Барановская, Марина Климова, Анна Жураковская, Игорь Колтовский и другие.

Позволь ему уйти (Let Him Go)

После смерти сына отставной шериф Джордж Блекледж и его жена Маргарет вознамерились забрать своего единственного внука из лап опасного отчима.

Актеры: Дайан Лэйн, Кевин Костнер, Кэйли Картер, Райан Брюс, Брэм Хорнунг, Лесли Мэнвилл, Уилл Бриттейн, Джеффри Донован, Коннор МакКэй и другие.

Аммонит (Ammonite)

Британский палеонтолог Мэри Эннинг знакомится с богатой жительницей Лондона Шарлотт, которая недавно пережила трагические события. Между ними возникают отношения, которые навсегда меняют их жизни.

Актеры: Кейт Уинслет, Сирша Ронан, Фиона Шоу, Сара Уайт, Лайам Томас, Сэм Паркс, Джемма Джонс , Клэр Рашбрук, Алек Секаряну, Джеймс Макардл и другие.

Полный нокдаун (American Fighter)

Чтобы спасти свою смертельно больную мать, молодой парень вынужден открыть для себя мир подпольных боев. Перед лицом яростных соперников юноше придется испытать свои силы.

Актеры: Джордж Костурос, Томми Флэнаган, Шон Патрик Флэнери, Брайан Алан Крэйг, Эллисон Пейдж Нист, Парвиз Сайяд, Салом Азизи, Винс Хилл-Бедфорд и другие.

Коробка (The Box/Deo bakseu)

Уличный музыкант знакомится с музыкальным продюсером и они вместе отправляются в путешествие, которое перевернет их жизнь.

Актеры: Пак Чхан-ёль, Чо Даль-хван и другие.

Пончары. Глобальное закругление (Extinct)

Пончары - симпатичные и дружелюбные пушистики. Однажды двое глупеньких пончар совершенно случайно перемещаются в будущее, где узнают, что весь их вид больше не существует. Герои решают предотвратить вымирание.

Актеры дубляжа: Адам Дивайн, Рэйчел Блум, Кен Жонг, Зази Битц, Джим Джефферис, Кэтрин О’Хара, Регги Уоттс, Алекс Борштейн, Джулия Чан и другие.

Академия магии (The Academy of Magic)

В свое 16-летие Аура узнает, что обладает магическими способностями. Поэтому новый учебный год она проведет в настоящий Академии Магии. Какие приключения ждут персонажа?

Актеры дубляжа: Бен Дискин, Лаура Стал, Майкл Джонстон, Джемисон Прайс, Грант Джордж, Филис Семплер и другие.

Ранее в Entertainment Weekly показали новую фею-крестную в фильме "Золушка" в исполнении представителя ЛГБТ-сообщества Билли Портера.