Представлен первый трейлер супергеройского боевика "G.I. Joe: Бросок кобры. Снейк Айз" (видео)

Кинокомпания Paramount Pictures выпустила первый официальный тизер-трейлер Snake Eyes ("Снейк Айз"), грядущего спин-оффа фильмов "G.I. Joe: Бросок кобры" (2009, 2013). Напомним, что в первых картинах сыграли Ченнинг Татум, Сиенна Миллер, Марлон Уэйанс, Джозеф Гордон-Левитт, Дуэйн Джонсон, Брюс Уиллис и другие.
Фильм погрузится в предысторию персонажа по имени Снейк Айз. Он известен поклонникам франшизы G.I. Joe как смертоносный боец, который никогда не показывает своего лица и всегда молчит. Зрителям покажут историю происхождения героя, а также, что на самом деле побудило его в конечном итоге надеть шлем.
Главную роль исполнит актер Генри Голдинг ("Безумно богатые азиаты", "Рождество на двоих", "Джентльмены".)
В фильме также снимались Эндрю Кодзи (Сторм Шэдоу), Ико Ювайс (Хард Мастер),Урсула Корберо (Баронесса), Самара Уивинг (Скарлет), Питер Менса, Харука Абе, Такехиро Хира, Стивен Аллерик.
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Релиз фильма запланирован на 23 июля 2021 года.
Ранее сообщалось, студия Paramount уже начала работу над следующим фильмом франшизы "Бросок кобры", который станет продолжением предстоящей картины "Снейк Айз" с Голдингом.