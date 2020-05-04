Paramount разрабатывает новый фильм франшизы "Бросок кобры"

Новости культуры:Картина станет продолжением предстоящего фильма "Снейк Айз", запланированного на осень.

Студия Paramount начала работу над следующим фильмом франшизы "Бросок кобры", который станет продолжением предстоящей картины "Снейк Айз", запланированной на осень.

Как сообщает The Hollywood Reporter, сценарий новой ленты напишут авторы биографической драмы "Против всех врагов: История Джин Сиберг" Джо Шрапнель и Анна Уотерхаус. По словам источников, новый "Бросок кобры" станет расширением вселенной, а не сиквелом.

Об актерском составе, а также дате выхода новой картины не сообщается.

Фото www.instagram.com/cinemaonline_kh

Напомним, "Снейк Айз" расскажет о происхождении убийцы, который всегда скрывает свое лицо под черной маской и хочет отомстить за смерть отца. Роль Снейка исполнит Генри Голдинг, а режиссером стал Роберт Швентке ("РЭД").