Скачать
Понедельник, 04.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
COVID-19 в Киеве: в столице растет чисто нуждающихся в госпитализации
COVID-19 в Киеве: в столице растет чисто нуждающихся в госпитализации
В мае проиндексируют пенсии: кто получит надбавку
В мае проиндексируют пенсии: кто получит надбавку
Украинка вошла в список рекордсменок женского тенниса
Украинка вошла в список рекордсменок женского тенниса
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 5 мая
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 5 мая

"Трансформеры 7": обнародована дата выхода фильма

"Трансформеры 7": обнародована дата выхода фильма
13:12 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pinterest.com

Новости культуры:Пока у фильма нет официального названия, а премьера оставляет в секрете десятки вопросов.

В Голливуде готовятся к выпуску нового фильма, который имеет все шансы сорвать немалые суммы в прокате. Речь идет о 7 части знаменитой франшизы "Трансформеры". Сейчас авторы проекта обнародовали новую дату выхода фильма.

По данным The Hollywood Reporter, компания Paramount Pictures планирует презентовать новых "Трансформеров" 24 июня 2022 года. 

В частности, представители проекта пока не разглашают сюжет новинки кино. Все, что журналистам удалось узнать – это имена авторов сценария. Ими стали Джоби Гарольд и Джеймс Вандербильт.

Что известно о кинолентах "Трансформеры"?

Впервые о фильме "Трансформеры" заговорили в 2007 году. Тогда состоялась громкая премьера киноленты, которая покорила весь мир. А вот следующие 4 киноленты не имели успеха в прокате, потому Paramount Pictures уволили режиссера Майкла Бэя.

Фестиваль Docudays UA назвал победителей

В 2018 году на экраны вышла последняя часть франшизы с названием "Бамблби". Экранизировать историю доброго трансформера взялся Трэвис Найт. Главной героиней ленты стала 18-летняя девушка, которая мечтает о собственном авто и радуется старому Volkswagen. И девушка не знает, что это повстанец-автобот с поврежденными голосом и памятью, поведением щенка и большой миссией по спасению своего племени Бамблби.

Кинолента спасла франшизу, ведь Трэвис Найт не делал акцент на бездумную бойню, а показал связь хрупкой девушки с огромным металлическим чужепланетным существом.

Пока неизвестно, какую историю положат в основу сюжета новых "Трансформеров". Вероятно, работу над созданием фильма начнут после завершения карантина.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Фильмы, Кино, Трансформеры, Трансформеры 7, Дата Трансформеров.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Киеве перекроют еще один путепровод
02 Макогон рассказал, какие убытки будет нести Украина из-за Северного потока-2
03 Как правильно пить воду: главные советы экспертов
04 Обнаружена аномальная патология, которая ведет к смерти при коронавирусе
05 В Черновцах сильный дождь затопил десятки улиц
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Грозы, град и шквалы: украинцев предупреждают об ухудшении погоды
Грозы, град и шквалы: в Украине резко испортится погода
Карта коронавируса в Украине и мире 4 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта распространения коронавируса в Украине и мире: онлайн
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 4 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 4 мая
Какого числа День матери 2020: история и традиции праздника
Какого числа День матери 2020: история и традиции праздника
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь