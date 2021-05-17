"У тебя есть план?": Marvel Studios представила новый ролик из фильма "Черная Вдова" (видео)

В ночь с 16 на 17 мая в Лос-Анджелесе состоялась церемония награждения MTV Movie & TV Awards 2021, во время которой студия Marvel показала новый ролик из фильма "Черная Вдова", главную роль в котором сыграла американская актриса Скарлетт Йоханссон.

Новый проморолик фильма показывает погоню, во время которой две сестры сближаются между собой.

Напомним, что новый фильм Marvel расскажет историю о Наташе Романов. По сюжету главная героиня возвращается на свою родину, чтобы встретиться со своей семьей и разобраться с ошибками прошлого. Там же ей придется столкнуться с суперзлодеем Таскмастером.

Ранее, сообщалось, что после многочисленных переносов из-за пандемии коронавируса, "Черная вдова" таки получила финальную дату премьеры. Фильм должен выйти 8 июля 2021 года.