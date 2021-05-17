Скачать
Понедельник, 17.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Перестала выходить на связь 2 мая: в Турции две недели ищут альпинистку из Украины (фото)
Перестала выходить на связь 2 мая: в Турции две недели ищут альпинистку из Украины (фото)
Путин понимает, что с Байденом ему будет непросто, - эксперт
Путин понимает, что с Байденом ему будет непросто, - эксперт
Итоги дня 17 мая: скандальный судья Чаус вышел на связь, в Украине могут появиться "зеленые зоны" карантина
Итоги дня 17 мая: скандальный судья Чаус вышел на связь, в Украине могут появиться "зеленые зоны" карантина
Степанов съязвил в адрес своего возможного преемника Ляшко (видео)
Степанов съязвил в адрес своего возможного преемника Ляшко (видео)

"У тебя есть план?": Marvel Studios представила новый ролик из фильма "Черная Вдова" (видео)

"У тебя есть план?": Marvel Studios представила новый ролик из фильма "Черная Вдова" (видео)
Обновлено 22:10 Сегодня Телеграф Фото: twitter

В ночь с 16 на 17 мая в Лос-Анджелесе состоялась церемония награждения MTV Movie & TV Awards 2021, во время которой студия Marvel показала новый ролик из фильма "Черная Вдова", главную роль в котором сыграла американская актриса Скарлетт Йоханссон.

Новый проморолик фильма показывает погоню, во время которой две сестры сближаются между собой. 

Напомним, что новый фильм Marvel  расскажет историю о Наташе Романов. По сюжету главная героиня возвращается на свою родину, чтобы встретиться со своей семьей и разобраться с ошибками прошлого. Там же ей придется столкнуться с суперзлодеем Таскмастером.

Дочь Милы Йовович "засветилась" в новом трейлере "Черной вдовы" от Marvel (видео)

Ранее, сообщалось, что после многочисленных переносов из-за пандемии коронавируса, "Черная вдова" таки получила финальную дату премьеры. Фильм должен выйти 8 июля 2021 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 90

Все по теме:

Кино, Фильм, Скарлетт Йоханссон, Marvel, Черная вдова.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украинцы до сих пор наполняют бюджет захваченного Крыма: как это происходит
02 "Управление как? - Никак!!!": опубликованы записи чёрных ящиков Ан-26, разбившегося под Чугуевым
03 "Не разумею вашу псячу мову": преподаватель из Черноморска оскандалился заявлением об украинском языке
04 Известный украинский инфекционист рассказала, как нельзя лечить коронавирус
05 В Украине намечается дипломатический бум - в Киев едут главы МИД сразу двух государств
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Будешь писать кровью&quot;: во Львовской области учитель угрожала ребенку ножом и заставила съесть бумажный самолет (видео)
"Будешь писать кровью": во Львовской области учитель угрожала ребенку ножом и заставила съесть бумажный самолет (видео)
Новая напасть: на измученную от COVID-19 Индию обрушился смертельный циклон (видео)
Новая напасть: на измученную от COVID-19 Индию обрушился смертельный циклон (видео)
Автомобиль подбросило в воздух: в Киеве пьяный водитель угодил в &quot;болливудское&quot; ДТП и пытался свалить ответственность на жену (видео)
Автомобиль подбросило в воздух: в Киеве пьяный водитель угодил в "болливудское" ДТП и пытался свалить ответственность на жену (видео)
Франция объявила о создании собственной вакцины от коронавируса: что известно о препарате от Sanofi
Франция объявила о создании собственной вакцины от коронавируса: что известно о препарате от Sanofi
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь