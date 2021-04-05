Дочь Милы Йовович "засветилась" в новом трейлере "Черной вдовы" от Marvel (видео)

На днях в сети появился новый, финальный трейлер супергеройского фильма о бывших наемных убийцах КГБ - "Черная вдова" от Marvel.
Видеоролик был опубликован кинокомпанией Marvel Studios на официальном YouTube-канале.
В нем мы можем увидеть новые сцены, которых не было в предыдущих трейлерах. Также интересным поворотом стало то, что главную супергероиню в детстве сыграла старшая дочь американской актрисы украинского происхождения Милы Йовович - Эвер Андерсон.
Отметим, что это первый фильм четвертой фазы киновселенной Marvel "Черная вдова" с голливудской актрисой Скарлетт Йоханссон, который станет началом отдельной сюжетной линии для героини Флоренс Пью, сыгравшей нареченную сестру Наташи Романофф.
В фильме также сыграли: Дэвид Харбор, Рэйчел Вайс, Уильям Херт, Рэй Уинстон и другие.
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Премьера фильма неоднократно переносилась из-за пандемии, но сейчас выход "Черной вдовы" намечен на 9 июля 2021 года.
Дублированный трейлер фильма "Черная вдова" - видео:
Ранее исполнительница главной роли Скарлетт Йоханссон поделилась с поклонниками, что этот фильм будет больше похожим на семейную драму.