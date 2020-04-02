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Актриса Скарлетт Йоханссон призналась, чем будет удивлять "Черная Вдова"

Актриса Скарлетт Йоханссон призналась, чем будет удивлять "Черная Вдова"
13:55 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: twitter.com

Новости культуры:"Черная Вдова", чья премьера была недавно перенесена из-за пандемии коронавируса, будет семейной драмой.

Киновселенная Marvel мастерски обращается с жанрами, в которых рассказывает о своих героях. Зрители могут увидеть триллер "Капитан Америка: Зимний солдат", криминальную историю "Человек-муравей", школьную комедию "Человек-паук: Возвращение домой", космическую фантастику "Тор: Рагнарек".

Во всяком случае так утверждает журнал Total Film, который взял интервью у Скарлетт Йоханссон. Актриса в интервью рассказала:

Одна из основных тем фильма — это семья. Что это такое? Как она определяет нас? Как наше прошлое влияет на нас? Делает ли нас семья лучше или хуже?

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Я думаю, что часть гениальности Кевина Файги заключается в том, что он всегда знает, что фанаты ждут от новых фильмов, а потом дает им то, о чем они и мечтать не могли. Наташа Романофф в семейной драме — наименее ожидаемая вещь. Мне пришлось поломать голову, как это сыграть, потому что это очень серьезные изменения в персонаже. Но с самого начала, когда мы заговорили об этом фильме, не было никаких причин его создавать, если бы мы не решили быть смелыми и так глубоко копнуть. Играя этого персонажа 10 лет, я хотела убедиться, что новая работа будет художественно и творчески полезна и для меня, и для фанатов.

Новая дата показа "Черной Вдовы" пока не определена.

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Фильмы, Кино, Скарлетт Йоханссон, Актриса, Черная вдова.
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