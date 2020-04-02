Завершились съемки фильма о Сергее Королеве (Видео)

Новости культуры:Сейчас продолжаются переговоры с общенациональными каналами о показе ленты.

В Житомире завершились съемки фильма о конструкторе Сергее Королеве "Несокрушимый. Путь к мечт", а сейчас идет работа над звуком и музыкальным сопровождением.

Об этом говорится в сюжете телеканала "Общественное Житомир".

"Остается только постпродакшн. Работаем дистанционно. Звукорежиссер занимается тонировкой звука. Слушаем, проверяем, смотрим. Работаем над музыкальными фонами, музыкальными подкладками. Евгений Хмара, известный композитор, подписывает с нами договор и дает свои композиции на использование в нашем фильме. Наш продюсер Иван Кваша работает дистанционно", - рассказал режиссер-постановщик фильма Петр Авраменко.

По его словам, работа над фильмом должна завершиться в апреле.

Фильм "Несокрушимый. Путь к мечте" является частью проекта "Выдающиеся личности Житомира", в рамках которого уже вышли художественно-документальные ленты об Олеге Ольжиче и бароне де Шодуаре.

Сергей Королев - главный конструктор первых ракет-носителей, искусственных спутников Земли, пилотируемых космических кораблей, основоположник практической космонавтики Сергей Королев родился 12 января 1907 года в Житомире.

Он руководил запуском первого в мире искусственного спутника Земли и первым полетом человека в космос.

В Житомире работает Музей космонавтики С.П.Королева.