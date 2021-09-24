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Стало відомо, який фільм побореться від України за "Оскар" в цьому році

Автор
Ольга Броскова
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Кадр з фільму "Погані дороги" Новина оновлена 24 вересня 2021, 15:06
Кадр з фільму "Погані дороги"

Події фільму відбуваються на дорогах Сходу України протягом 2015 року.

Український оскарівський комітет вибрав фільм-кандидата, який представлятиме Україну на 94-й премії "Оскар. Ним стала стрічка "Погані дороги" від режисера Наталії Ворожбит, яка подарувала українцям популярний серіал "Спійматі Кайдаша".

Про це повідомляється на сторінці комітету в Фейсбук.

"Погані дороги" — це художній фільм про війну на Донбасі, що складається з чотирьох окремих історій. Події у стрічці розгортаються на дорогах Сходу України протягом 2015 року. Кожна з новел розповідає про стосунки між людьми, що виникають на тлі війни. Фільм підіймає проблеми довіри, зради, ненависті і любові, а також порушення особистих кордонів на тлі порушення кордонів державних.

Перша історія відбувається на українському блокпосту, де затримують збройного директора школи, друга історія про закохану в українського військового місцевій дівчині. Третя новела про вміст у полоні української журналістки, і в четвертій розповідається про те, як швидко народжується насильство: молода дівчина на своїй машині збиває курку і хоче відшкодувати це її господарям, які, користуючись ситуацією, намагаються відібрати у неї все.

Нагадаємо, що в 2020 році Ворожбит дебютувала як режисер з фільмом "Погані дороги" (Bad Roads), який отримав нагороду на "Тижні критики" Венеціанського кінофестивалю і три нагороди Національної премії кінокритиків "Кіноколо". Фільм також отримав три нагороди "Золотої Дзиґи".

Теги:
#Оскар #Погані дороги #Наталія Ворожбит
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