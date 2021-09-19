Що за новий фільм "Дюна", і чому про нього всі говорять

Фантастичний фільм Дені Вільньова вже вийшов на великі екрани

У четвер, 16 вересня, в українських кінотеатрах відбулася прем’єра фільму режисера Дені Вільньова "Дюна" (англ. Dune), який був знятий на основі однойменного роману американського письменника-фантаста Френка Герберта 1965 року.

У фільмі події розгортаються в міжзоряній імперії, в якій знатні сімейства буквально володіють цілими планетами. "Дюна" розповідає історію молодого аристократа Пола Атрейдеса, сім’я якого отримує в управління величну, але в той же час похмуру планету Арракіс — єдиного джерела найціннішої речовини у Всесвіті "меланжу" (також званої "Прянощі"), яка продовжує життя людини, забезпечує надлюдський рівень мислення і забезпечує подорож зі швидкістю, що перевищує швидкість світла.

У липні 2018 року стало відомо, що Тімоті Шаламе вступив в заключні переговори, щоб зіграти головну роль у фільмі — Пола Атрейдеса. У вересні 2018 приєдналася до фільму Ребекка Фергюсон, яка зіграла матір Пола, леді Джесіку.

У січні 2019 року до акторського складу приєдналися: Дейв Батіста, Стеллан Скарсгард, Шарлотта Ремплінг, Оскар Айзек і Зендая. У лютому 2019 року на роль були запрошені Хав’єр Бардем, Джош Бролін, Джейсон Момоа і Девід Дастмалчян. Стівен Хендерсон приєднався в березні. У той же час почав переговори актор Чанг Чен.

У 2016 році Вільньов сказав, що, на його думку, він не буде готовий знімати фільм "Дюна", поки не завершить такі проекти, як "Прибуття" та "Той, що біжить по лезу 2049". Пізніше, з огляду на його досвід роботи в науково-фантастичних фільмах, режисер зазначив, що "Дюна" — це його світ". У лютому 2017 роки син письменника Брайан Герберт і автор більш пізніх книг із серії "Дюни", підтвердив, що Вільньов керуватиме проектом. У березні 2018 року Вільньов заявив, що його метою було перетворити роман в двосерійний фільм, тому що він не хотів повторити помилку свого колеги Девіда Лінча, який зняв повнометражний фільм "Дюна" ще в 1984 році. Його робота була розгромлена як кінокритиками, так і шанувальниками Френка Герберта.

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Відомо, що сюжет картини буде трохи змінений, що може не сподобатись відданим фанатам письменника. Але тут важливо розуміти, що скорочення такої масивної книги є необхідністю. Щодо героїв, то одна трансформація сталася з одним лише персонажем — еколог Кайнза, який в книзі був чоловіком, перетворився в жінку, роль якої виконала актриса Шерон Дункан-Брюстер.

Спеціально для науково-фантастичної картини композитор Ганс Циммер написав 22 композиції, які вже можна послухати на всіх популярних майданчиках.

Фільм "Дюна" Вільньова має всі шанси зібрати успішну касу, тому що в іншому випадку над продовженням картини буде поставлено питання. Зараз на сайті егрегаторі IMDb фільм "Дюна" отримав оцінку 8,6 з 10, а його рейтинг на порталі Rotten Tomatoes становить 89%.

Раніше оператор фільму Грег Фрайзер назвав картину "повністю автономної і епічної", яка являє собою "закінчену історію".

У липні цього року стало відомо, що кінокомпанія Warner Bros. працює над багатосерійним приквелом "Дюни" під назвою "Дюна: Сестринство" (Dune: The Sisterhood), де буде вестися історія про представниць таємничого жіночого ордена — Бене Гессеріт, які володіють надздібностями.