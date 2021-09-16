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Епічна фантастика "Дюна" і нова історія про Теда Банді: головні кінопрем’єри цього тижня

Автор
Тетяна Кармазіна
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Автор
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На що піти в кіно на цих вихідних — головні прем’єри Новина оновлена 16 вересня 2021, 15:53
На що піти в кіно на цих вихідних — головні прем’єри

На цьому тижні в українських кінотеатрах вийшли чотири нових фільми

Якщо ви зібралися в кіно, але не знаєте який фільм буде гідний вашої уваги, то "Телеграф" допоможе вам. Ми склали список кіноновинок, які можна подивитися в кінотеатрах України вже на цих вихідних.

Дюна (Dune)

Екранізація науково-фантастичного роману Френка Герберта про сина знатного сімейства Пола Атріда, якому доручено охороняти найцінніший актив і найважливіший елемент у всій галактиці.

У ролях: Тімоті Шаламе, Зендая Коулман, Ребекка Фергюсон, Джош Бролін, Оскар Айзек, Джейсон Момоа, Дейв Батіста, Стеллан Скарсгард, Хав’єр Бардем, Шарлотта Ремплінг та інші.

Режисер — Дені Вільньов.

Звір в його голові (No Man of God)

Історія про незвичайні відносини, які склалися між аналітиком ФБР Біллом Хагмайером і серійним вбивцею Тедом Банді в роки, коли Банді знаходився в камері смертників.

У ролях: Елайджа Вуд, Люк Кірбі, Роберт Патрік, Алекса Палладіно, Крістіан Кліменсон, Мак Брандт, Хьюго Армстронг, Емілі Беррі, Уїлл Харріс, Гілберт Овуор і інші.

Режисер — Ембер Роуз Сілі.

Спіймати свідка (Blindsided)

Головна героїня Тейлор змушена заховати колумбійського чоловіка і його маленьку дочку, які повинні свідчити проти впливового наркокартелю в Федеральному суді, оскільки безжальні бандити прагнуть вистежити їх.

В ролях: Наташа Хенстридж, Менні Перес, Костас Менділор, Еддісон Кендалл, Роберто "Санс" Санчес, Хуан Карлос Діас, Керол Флоренс, Ден Керн, Джеррі Керріер і інші.

Режисер — Джото Ріггс.

Гунда (Gunda)

Документальний фільм розповідає про повсякденне життя свині, її поросят, а також двох незвичайних корів і одноногої курки. Картина дає можливість подумати про цінності життя і загадках тваринної свідомості.

Режисер — Віктор Косаківський.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в мережі показали перший трейлер четвертої частини "Матриці" з Кіану Рівзом.

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