Нео повертається: у мережі з’явився перший трейлер фільму "Матриця 4" з Кіану Рівзом (відео)

Warner Bros. показала повноцінний трейлер до четвертої частини франшизи

У четвер, 9 вересня, кіностудія Warner Bros. представила перший трейлер до фільму "Матриця: Воскресіння " (The Matrix Resurrections), який вийде на великі екрани і на каналі HBO Max 22 грудня цього року.

Ролик був опублікований на офіційному YouTube-каналі Warner Bros. Pictures.

У новій картині знялися Кіану Рівз (Нео), Керрі Енн-Мосс (Трініті), Джада Пінкетт-Сміт (Ниобе), Деніел Бернхардт (агент Джонсон) і Ламберт Вілсон (Меровінгів), Яхья Абдул-Матін II, Джессіка Хенвік, Ніл Патрік Харріс, Пріянка Чопра, Джонатан Грофф, Крістіна Річчі.

За сюжетом головному герою Нео доведеться знову протистояти комп’ютерній системі "The Matrix", що встановила контроль над землянами.

Режисером, сценаристом і співпродюсером стала Лана Вачовскі, яка раніше підтвердила теорію шанувальників франшизи про те, що фільм спочатку був "метафорою трансгендерності".