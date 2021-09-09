Нео возвращается: в сети появился первый трейлер "Матрицы 4" с Киану Ривзом (видео)

Warner Bros. показала полноценный трейлер к четвертой части франшизы

В четверг, 9 сентября, киностудия Warner Bros. представила первый трейлер к фильму "Матрица: Воскрешение" (The Matrix Resurrections), который выйдет на большие экраны и на канале HBO Max 22 декабря этого года.

Ролик был опубликован на официальном YouTube-канале Warner Bros. Pictures.

В новой картине снялись Киану Ривз (Нео), Кэрри Энн-Мосс (Тринити), Джада Пинкетт-Смит (Ниобе), Дэниел Бернхардт (агент Джонсон) и Ламберт Уилсон (Меровинген), Яхья Абдул-Матин II, Джессика Хенвик, Нил Патрик Харрис, Приянка Чопра, Джонатан Грофф, Кристина Риччи.

По сюжету главному герою Нео придется снова противостоять компьютерной системе "The Matrix", установившей контроль над землянами.

Режиссером, сценаристом и сопродюсером стала Лана Вачовски, которая ранее подтвердила теорию поклонников франшизы о том, что фильм изначально был "метафорой трансгендерности".