Укр

Эпичная фантастика "Дюна" и новая история о Теде Банди: главные кинопремьеры этой недели

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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На что пойти в кино на этих выходных - главные премьеры Новость обновлена 16 сентября 2021, 15:53
На что пойти в кино на этих выходных - главные премьеры

На этой неделе в украинских кинотеатрах вышли четыре новых фильма

Если вы собрались в кино, но не знаете какой фильм будет достоин вашего внимания, то "Телеграф" поможет вам. Мы составили список киноновинок, которые можно посмотреть в кинотеатрах Украины уже на этих выходных.

Дюна (Dune)

Экранизация научно-фантастического романа Фрэнка Герберта о сыне знатного семейства Пола Атрида, которому поручено охранять самый ценный актив и самый важный элемент во всей галактике.

В ролях: Тимоти Шаламе, Зендея Коулман, Ребекка Фергюсон, Джош Бролин, Оскар Айзек, Джейсон Момоа, Дэйв Батиста, Стеллан Скарсгард, Хавьер Бардем, Шарлотта Рэмплинг и другие.

Режиссер — Дени Вильнёв.

Зверь в его голове (No Man of God)

История о необычных отношениях, которые сложились между аналитиком ФБР Биллом Хагмайером и серийным убийцей Тедом Банди в годы, когда Банди находился в камере смертников.

В ролях: Элайджа Вуд, Люк Кирби, Роберт Патрик, Алекса Палладино, Кристиан Клименсон, Мак Брандт, Хьюго Армстронг, Эмили Берри, Уилл Харрис, Гилберт Овуор и другие.

Режиссер — Эмбер Роуз Сили.

Поймать свидетеля (Blindsided)

Главная героиня Тейлор вынуждена спрятать колумбийского мужчину и его маленькую дочь, которые должны давать показания против влиятельного наркокартеля в Федеральном суде, поскольку безжалостные бандиты стремятся выследить их.

В ролях: Наташа Хенстридж, Мэнни Перес, Костас Мэндилор, Эддисон Кендалл, Роберто "Санс" Санчес, Хуан Карлос Диас, Кэрол Флоренс, Дэн Керн, Джерри Кэрриэр и другие.

Режиссер — Джот Риггс.

Гунда (Gunda)

Документальный фильм рассказывает о повседневной жизни свиньи, ее поросят, а также двух необычных коров и одноногой курицы. Картина дает почву для размышлений о ценности жизни и загадках животного сознания.

Режиссер — Виктор Косаковский.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в сети показали первый трейлер четвертой части "Матрицы" с Киану Ривзом.

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