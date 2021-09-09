Лерос і Тищенко влаштували бійку за трибуною Ради: ексклюзивні фото та відео

Нардепам довелося рознімати Гео Лероса і Миколу Тищенка, очевидцем чого став наш кореспондент

У Верховній Раді в четвер, 9 вересня, під час пленарного засідання відбулася бійка між народними депутатами України Гео Леросом і Миколою Тищенком.

Про це з місця подій передає кореспондент "Телеграфа".

Конфлікт стався, коли колишній "слуга народу" Гео Лерос за трибуною почав говорити про зрив операції по "вагнеровцям", до чого, за його словами, причетний Офіс президента.

"Нас цікавить хто з цієї парочки — пан президент або його "секретарка" Єрмак — злили цю спецоперацію", — заявив Лерос.

Однак до трибуни прибіг член фракції "Слуга народу" Микола Тищенко, який вирішив заступитися за Володимира Зеленського та його команду силою: почав виштовхувати Лероса подалі від мікрофона.

Сталася бійка, до якої незабаром приєдналися і інші нардепи. Втім, масової бійки не було, і через якийсь час депутати розійшлися по своїх місцях.

Автор фото і відео: Ян Доброносов, "Телеграф".

Відзначимо, що Гео Лерос і Микола Тищенко потрапляють в скандальні історії не вперше. Одні з останніх — Гео Лерос опублікував серію відео, як брат глави Офісу президента Денис Єрмак нібито обговорює кадрові призначення за гроші, після чого Лерос судився через це, однак програв.

Також нагадаємо, що президент Володимир Зеленський звільнив народного депутата від "Слуги народу" Гео Лероса від виконання обов’язків свого позаштатного радника.

У свою чергу, Лерос заявив, що у президента "створили "общак" на 60-80 млн дол. на місяць, з якого фінансують депутатів.

А ось Микола Тищенко "прославився" скандальними вечірками в своєму ресторані "Велюр", який продовжував працювати під час посиленого карантину у зв’язку з пандемією. Після множинних публікацій про порушення спікер Дмитро Разумков прокоментував роботу закладу заявивши, що "закон один для всіх".

Відзначився Тищенко й конфліктами з колегами. Так, в липні нардеп Олександр Куницький підійшов до свого колеги Миколи Тищенка з включеною камерою і почав задавати тому питання. У відповідь на це Тищенко просто вибив телефон з рук Куницького. Що було далі, на відео не показано, проте Куницький заявив, що його колега по партії "почав штовхати телефон ногами, повалив його на землю, почав нападати і вирвати телефон з рук".