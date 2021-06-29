"Коля, ты че, больной?": Тищенко напал на своего коллегу в Раде (видео)

В Верховной Раде во вторник, 29 июня, произошел конфликт между двумя нардепами "Слуги народа".

Как сообщают телеграм-каналы "Через плечо" и "Харьков Life", инцидент случился после того, как нардеп Александр Куницкий подошел к своему коллеге Николаю Тищенко с включенной камерой и начал задавать тому вопросы.

В ответ на это, Тищенко попросту выбил телефон из рук Куницкого. Что было дальше на видео не показано, однако Куницкий заявил, что его коллега по партии "начал пинать телефон ногами, повалил его на землю, начал нападать и вырвать телефон из рук".

"Я не знаю, что он хотел сделать. Забрать телефон? Удалить видео, которые вы сейчас увидите? Трудно понять, что Николай Тищенко в своей голове обдумывает и какие мысли приходят ему с утра на ум, но они явно не касаются законотворческой деятельности", - сказал Куницкий.

Он также посоветовал украинцам проследить за тем, как депутаты будут голосовать по закону о моряках.

Как сообщалось ранее, Верховная Рада 29 июня собирается на внеочередное заседание, на котором собирается рассмотреть ряд законопроектов. Среди них и документы об увеличении численности ВСУ и национальном сопротивлении.