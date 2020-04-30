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Разумков об инциденте с "Велюром": Закон один для всех

Разумков об инциденте с "Велюром": Закон один для всех
23:18 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter

Новости Украины:Дмитрий Разумков прокомментировал ситуацию с рестораном "Велюр".

Председатель ВР Дмитрий Разумков, комментируя возможную работу ресторана нардепа Николая Тищенко в условиях карантина, заявил, что закон один для всех.

Об этом он сказал в эфире телеканала Zik.

Комментируя якобы работу ресторана “Велюр” в Киеве, принадлежащего нардепу Николаю Тищенко, в условиях ограниченных карантинных мероприятий, Разумков сказал: “Я считаю, что закон должен быть один для всех. И в первую очередь, конечно, для представителей власти. Потому что, если мы пойдем по тому пути по которому многократно шли предшественники — все перед законом равны, но есть некоторые немножко ровнее, то это до добра не доведет”.

Напоминаем, киевский ресторан "Велюр" нардепа Николая Тищенко активисты заблокировали пеноблоками и монтажной пеной.

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Все по теме:

Олег Ляшко, Ресторан, Николай Тищенко, Велюр, Дмитрий Разумков.
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